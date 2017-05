Comisia de ancheta privind alegerile din 2009 isi incepe luni activitatea

Comisia parlamentara de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009 isi incepe luni activitatea, urmand sa il audieze in prima faza pe jurnalistul Dan Andronic, de la ale carui afirmatii a pornit controversa privind implicarea unor politicieni si sefi ai unor institutii publice in scrutinul de acum 8 ani, potrivit News.ro.

Sedinta Comisiei va incepe la ora 10.00, iar prima persoana audiata va fi jurnalistul Dan Andronic, conform anuntului facut saptamana trecuta de presdintele comisiei, Mihai Fifor.

"Pentru saptamana viitoare ne-am propus sa lucram luni, marti si miercuri in sedinta comisiei. Incepem deja sa invitam pentru audieri o serie de persoane la propunerea colegilor, persoanele implicate in ceea ce s-a intamplat in 2009", a anuntat, joi, presedintele Comisiei, Mihai Fifor (PSD).

El a mai spus ca vor mai fi chemati la audieri fosta sefa a AEP Ana Maria Patru, Mircea Geoana si Viorel Hrebenciuc.

In cursul zilei de miercuri vor fi audiati, printre altii, directorul STS, Marcel Opris, si Vasile Blaga, care a fost ministru de Interne la vremea alegerilor prezidentiale din 2009.

Miercuri va fi stabilit si programul de audieri pentru saptamana viitoare.