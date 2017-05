Adrian Nastase: Ministrul Justitiei ar trebui sa dea de indata raspunsurile cu privire la arhiva SIPA

Invitat la Antena 3, Adrian Nastase a declarat ca intrebarile publice pe care presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Garbovan, le-a adresat Monicai Macovei cu privire la acest subiect sunt "impecabile" si "absolut corecte" si considera ca raspunsurile vor developa "mecanismul" prin care "fostul procuror" a construit un sistem "pentru un anumit control in societate"."Intrebarile doamnei Garbovan cred ca sunt absolut impecabile si ele sunt mai curand retorice. (...) Este clar ca Monica Macovei a functionat ca un instrument politic pentru Traian Basescu in organizarea unui sistem care era directionat impotriva opozantilor politici si pentru un anumit control in societate. (...) Intrebarile sunt absolut corecte si ele ne vor arata mecanismul prin care Monica Macovei a construit acest sistem. (...) Ea a fost instrumentul de la Ministerul Justitiei care a pus in realizare, a pus in aplicare niste decizii luate imediat dupa alegerile din 2004. (...) Raspunsurile la aceste intrebari nu trebuie sa le dea Monica Macovei, trebuie sa le dea, acum si foarte rapid, noul ministru al Justitiei. (...) Tudorel Toader ar trebui, de indata, sa dea raspunsuri la aceste chestiuni. El are responsabilitatea, conform reglementarilor care au existat si care in continuare exista, avand controlul asupra penitenciarelor si institutiilor care se ocupa, si are in control aceasta arhiva. (...) Daca as fi premier, i-as cere sa imi dea un raport intr-o saptamana cu masurile pe care le va lua", a afirmat Adrian Nastase, citat de Agerpres.