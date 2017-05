Mihail Genoiu si-a depus candidatura pentru Primaria Craiova din partea PSD / De la PNL candideaza senatorul Mario Oprea

Mihail Genoiu si-a depus duminica candidatura la Biroul electoral de circumscriptie, din partea PSD, la functia de primar al Craiovei. Organizatia PSD Dolj a strans peste 36.000 de semnaturi. Tot astazi si-a depus candidatura si senatorul liberal Mario Ovidiu Oprea, transmite Agerpres.





Senatorul Claudiu Manda, presedintele PSD Dolj, a declarat ca Genoiu este candidatul potrivit care sa continue proiectele incepute in ultimii ani in Craiova de fostul primar, Lia Olguta Vasilescu, si se asteapta ca la alegerile partiale din 11 iunie candidatul PSD sa obtina peste 50% din voturi.





"Am reusit sa strangem peste 36.000 de semnaturi. Ne asteptam ca la alegeri sa luam peste 50%, le multumim craiovenilor pentru ca ne-au sustinut prin semnatura lor, pentru ca ne-au sustinut prin votul lor si la alegerile parlamentare si la alegerile locale de acum un an de zile. Cand am ales ca la alegerile acestea sa ne reprezinte Mihail Genoiu, am ales exact persoana care trebuie, cea care este capabila sa continue proiectele in urmatorii trei ani, pentru ca sunt multe proiecte in derulare, iar Guvernul sustine foarte multe proiecte locale si atunci aveam nevoie de o persoana potrivita", a spus Manda.





Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, presedintele PSD Craiova si fost primar al municipiului, a afirmat ca este alaturi de Mihail Genoiu, care in ultimii 5 ani a facut parte din echipa sa in calitate de viceprimar.

Senatorul Mario Ovidiu Oprea si-a depus, duminica, la Biroul electoral de circumscriptie, candidatura din partea PNL la functia de primar al Craiovei la alegerile partiale din 11 iunie.





Cu acest prilej, Oprea a afirmat ca din intalnirile pe care le-a avut cu alegatorii si din studiile realizate a constatat ca locuitorii Craiovei nu stiu ca pe 11 iunie se alege primarul orasului, ceea ce va duce la un absenteism foarte mare.





"Le multumesc celor peste 7.000 de craioveni care m-au sustinut in acest demers al meu cu fagaduinta ca vom face echipa impreuna si vom reporni motoarele Baniei asa cum au fost ele turate odata. Problema principala cu care ne vom confrunta si pe care am intalnit-o in acest demers de strangere de semnaturi este faptul ca oamenii nu stiu ca sunt alegeri pe 11 iunie. Daca oamenii nu vor fi informati, ne vom lovi de un absenteism foarte mare, lucru nedorit de noi, dar dorit de alte partide. Autoritatile locale si centrale nu fac nimic pentru a fi informati de acest lucru. Decat sa fie acele panouri (n. red.: panourile in care apare fostul primar al Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, impreuna cu candidatul PSD, Mihail Genoiu) in diferite scopuri, ar fi scris pe acele ca orasul Craiova nu mai are primar si ca vor fi alegeri pe 11 iunie. Dar ne vom stradui si ii vom anunta", a spus Oprea.