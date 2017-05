Campanie electorala pentru alegerile partiale din 11 iunie - Liviu Dragnea, in turneu prin tara/ Unde vor fi alegeri locale

Moinesti (judetul Bacau)

Craiova (judetul Dolj)

Targu Jiu (judetul Gorj)

Lupeni (judetul Hunedoara)

Roman (judetul Neamt)

Liderul PSD a fost mai intai in Craiova, apoi in judetele Calarasi, Ialomita, Medias (Sibiu), Zalau si Bistrita, pentru ca saptamana aceasta sa mearga in judetele Olt si Teleorman, apoi in judetul Bacau - atat in municipiul Bacau cat si in Moinesti unde sunt alegeri, iar sambata va ajunge in judetul Maramures, unde se va intalni si cu candidatii la alegerile partiale din acest judet.Dragnea a participat la diverse intalniri, mai serioase sau mai putin - de la vizite in spitale si inaugurari de sali la festivalul portului popular, unde s-a imbracat in costum tradtional, sau plantatie de rosii.Alegerile partiale vor fi organizate in cinci municipii:si noua orase - Rasnov, Lehliu Gara, Amara, Fierbinti-Targ, Tandarei, Ulmeni, Baia Sprie, Busteni, Baicoi si in 35 de comune.