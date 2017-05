Turcan: PNL propune introducerea Bacalaureatului diferentiat si instituirea Zilei nationale a meseriilor

Anuntul presedintelui interimar PNL:"PNL va milita pentru recuplarea sistemului educational cu Piata Muncii. Romania deja importa sudori, ingineri si IT-isti din Asia!Un avantaj competitiv pe care-l aveam in regiune, forta de munca bine calificata, a devenit istorie.Jumatate de generatie de liceeni nu reuseste sa promoveze examenul de Bacalaureat si merge direct in somaj sau paraseste tara pentru un loc de munca necalificat. La acest dezastru, solutiile se pot contura inca din perioada gimnaziului. Daca elevii ar fi bine indrumati, dupa evaluarile de clasa a VI-a, spre un liceu potrivit, drumul lor in viata ar putea fi trasat in acord cu ceea ce pot si ceea ce se asteapta de la ei.NU toti elevii au inclinatii catre liceele teoretice. NU toti elevii trebuie sa fie obligati sa dea un Bacalaureat teoretic!De aceea, PNL propune introducerea BACALAUREATULUI DIFERENTIAT: unul TEHNOLOGIC, care sa le asigure absolventilor traseul spre universitati tehnice si unul TEORETIC care ar trebui sa le permita tinerilor sa acceada in orice forma de invatamant superior.In plus, pentru cei care doresc doar o meserie, sa existe posibilitatea unei calificari care sa certifice insa acoperirea de competente pentru piata muncii.De asemenea, PNL propune acordarea unor facilitati fiscale firmelor mari, dar si celor mici si mijlocii, care doresc sa sustina o forma de invatamant profesional. Astfel, pentru orice investitie in formarea fortei de munca, burse, echipamente, dotari sau modernizari de licee profesionale, agentul economic sa poata sa-si deduca din calculul impozitului sumele aferente.La formarea tinerilor vor participa si agentii economici care au nevoie de o forta de munca bine calificata. In plus, in Romania nu este suficient de bine promovat invatamantul profesional. Prejudecata ca la scolile profesionale merg doar copiii care nu au reusit la un liceu teoretic este distructiva!PNL propune instituirea ZILEI NATIONALE A MESERIILOR pentru a organiza evenimente educationale si campanii de informare pentru promovarea invatamantului profesional si tehnic.Nu in ultimul rand, profesorii trebuie recalificati si sustinuti sa invete continuu prin burse ce pot fi oferite si de agentii economici. MASTERATUL DIDACTIC trebuie pus in aplicare chiar din aceasta toamna. Cadru legislativ avem ¬ ne lipseste doar dorinta guvernantilor de a directiona resurse catre universitatile care vor si pot sa pregateasca viitorii profesori.Asadar, putem face Romania mai puternica si mai bogata prin EDUCATIE! La dezbaterea ISP privind invatamantul profesional am dezbatut aceste solutii. Profesorii, parintii si specialistii in domeniu le sustin. Am speranta ca proiectele PNL vor fi sustinute si de formatiunile politice din Parlament!"