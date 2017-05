Dragnea despre raspunsul Guvernului catre CCR: Este o proba de specializare juridica

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a apreciat, vineri, ca raspunsul dat de Guvern Curtii Constitutionale la sesizarea fostei sale sotii, Bombonica Prodana, privind abuzul in serviciu "este o proba de mare specializare juridica", in conditiile in care la Parlament nu exista practica de a da puncte de vedere in spetele care privesc procese ale persoanelor fizice, relateaza News.ro.

"E o proba de mare specializare juridica si constitutionala. Noi, de exemplu, de la Parlament nu dam astfel de raspunsuri. Camera Deputatilor nu raspunde la solicitari facute pentru spete ale unor persoane fizice aflate in procese. Noi raspundem cand sunt dispute constitutionale intre institutii, conflict intre institutii, contestatii facute de Avocatul Poporului. Nu intram in astfel de... Dar probabil la Guvern este o alta practica. Nici nu cred ca premierul Grindeanu a stiut despre ce e vorba", a declarat Liviu Dragnea, intrebat ce parere are despre punctul de vedere transmis de Guvern Curtii Constitutionale la exceptia invocata de catre fosta sa sotie, Bombonica Prodana.

Guvernul a cerut Curtii Constitutionale sa respinga ca inadmisibila exceptia ridicata de Bombonica Prodana, fosta sotie a liderului PSD, Liviu Dragnea, privind lipsa pragul valoric pentru incriminarea infractiunii de abuz in serviciu.

Premierul Sorin Grindeanu a explicat, joi, ca Ministerul Justitiei este cel care intocmeste raspunsul la sesizarile de la Curtea Constitutionala a Romaniei.