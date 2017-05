UPDATE Dragnea: Este posibil sa nu fie niciun fel de remaniere. Ma multumesc toate ministerele/ Relatiile cu premierul sunt foarte bune

"Programul de guvernare este foarte riguros, dar ritmul trebuie mentinut. Este posibil sa nu fie niciun fel de remaniere, dar, daca vom analiza ca in anumite zone este nevoie de un impuls, este nevoie de un alt ritm decat cel care a fost pana acum, eu cel putin nu o sa am niciun fel de ezitare", a afirmat, vineri, la Bacau, Dragnea.Intrebat daca in acest moment are nemultumiri fata de activitatea vreunui ministru sau minister, Dragnea a spus: "Ma multumesc toate ministerele, si ca cetatean, si ca presedinte de partid, si ca presedinte al Camerei Deputatilor".Totodata, el a precizat ca "remanierea guvernamentala nu este legata de indicatorii macro-economici care au fost prezentati de Institutul National de Statistica"."Aceste rezultate sunt generate efectiv de punerea in aplicare a Programului de guvernare in mare parte, de increderea pe care oamenii de afaceri au avut-o si o au in programul de guvernare. S-au generat peste 110.000 de noi locuri de munca si aproape 14.000 de noi angajatori, nu doar firme care se infiinteaza, efectiv firme care angajeaza", a mai spus Dragnea.