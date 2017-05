Dragnea, schimbare de discurs privind vaccinarea obligatorie: "Eu, daca as avea copii mici, i-as vaccina. Daca din punct de vedere al securitatii sanatatii se impune obligativitatea, nu ma voi opune"

Pe de alta parte, Dragnea a subliniat ca are rezerve in a obliga pe cineva sa faca ceva.El i-a solicitat ministrului Sanatatii, Florian Bodog, sa demareze mai multe campanii publice de informare a populatiei cu privire la avantajele vaccinarii."Eu, in principiu, am o foarte mare rezerva in a obliga pe cineva sa faca ceva. In principiu, dar rugam si pe domnul ministru sa se implice mai mult si sa explice mai mult, si sa aiba mai multe intalniri. Aceasta problema a vaccinarii copilului este extrem de sensibila si cred ca aici Ministerul Sanatatii ar trebui sa aiba saptamana viitoare o prezentare mai ampla cu riscurile, cu avantajele acestei masuri, pentru ca subiectul este foarte, foarte important. Din punctul meu de vedere, daca as avea copii mici, eu da, i-as vaccina, dar am o foarte mare rezerva de principiu sa oblig pe cineva sa faca ceva. Daca din punct de vedere al securitatii sanatatii este imperios necesar ca aceasta masura sa fie prevazuta, nu ma voi opune", a declarat Dragnea, citat de Agerpres.Ce spune Dragnea pe 27 aprilie, intrebat daca sustine vaccinarea obligatorie pentru copii: "Eu am foarte mari rezerve pentru a obliga, pentru a fi o masura obligatorie. Va spun sincer, am foarte mari rezerve aici".