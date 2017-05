Salarii majorate la ANAF in Legea salarizarii. Functionar ANAF: Mi-e rusine cu salariul pe care il am

Salariatii ANAF prezenti la dezbaterile asupra Legii salarizarii din Comisia de munca a Senatului s-au plans ca grila lor de salarizare, asa cum arata in proiectul de lege inaintat de Guvern, inseamna o reducere, nu o crestere a veniturilor functionarilor care colecteaza veniturile la buget."Se face o discriminare. Este vorba de organe specializate ale statului, 22.000 de oameni. La o parte dintre ei le scade salariul. La inspectorul vamal ii scade salariul cu 1.500 de lei (...) Eu fac scheme de fraudare pe evaziune fiscala, aplic directive europene si nu vorbesc ca sa ma laud in fata dumneavoastra (...) Cand m-am uitat la sporurile altor colegi, mi-a venit rau. Noi nu avem niciun spor, nimeni din ANAF. Este o rusine. Nu vom colecta pentru ca si eu si colegii mei ne vom reorienta in alte structuri, unde salariile acum au crescut cu 200%. Si atunci colectarea statului cine o va face?", a spus Mariana Manea, functionar ANAF, in Comisia de munca a Senatului.Ea a explicat ca, dupa 20 de ani de munca in cadrul ANAF, are un salariu de 4.000 de lei. "Sunt inspector care fac controale la multinationale, am un salariu de imi este rusine acuma sa vi-l spun. Este un salariu de 4.000 de lei si ma duc la cele mai mari firme in control", a mai spus Manea."Un singur raspuns foarte scurt as vrea sa ii dau doamnei de la ANAF, careia i-a fost rusine cu salariul de 4.000 de lei. Sa stiti ca eu atat aveam ca primar si conduceam al cincilea oras din Romania. Iar angajatii mei aveau in jur de 2.000 de lei, cei care faceau aceeasi munca de colectare a taxelor si de fiecare data cand era perioada de colectare a taxelor, intre ianuarie si martie, ramaneam fara angajati la ghiseu, pentru ca se dadeau drumul la angajari in ANAF si plecau toti la ANAF. Normal, pentru ca erau salarii mai bune", a replicat Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu.Un alt angajat al ANAF, prezent in Comisia de munca a Senatului, a explicat ca de activitatea institutiei depinde inclusiv aplicarea Legii salarizarii."Trebuie sa va ganditi cu cine colectati banii pentru a satisface aceasta Lege a salarizarii, pentru a plati salariile si sporurile pe care am auzit azi, din pacate, sporuri de 100%, sporuri peste sporuri care in cadrul ANAF nu exista. Sa tineti cont ca un salariat din cadrul ANAF, daca vrea sa plece din institutie, trei ani de zile nu are voie sa se angajeze in domeniul economic", a declarat Adrian Radu, functionar ANAF.Dupa acest schimb de replici intre reprezentantii ANAF si ministrul Muncii, Olguta Vasilescu a admis ca a fost facuta o eroare in legea salarizarii trimisa de Guvern Parlamentului si a fost de acord cu introducerea grilei de salarizare a ANAF in categoria functionarilor din administratia publica centrala.Astfel, pentru functiile de conducere din ANAF, cel mai mic coeficient va fi de 3,3 (fata de 2,39), corespunzator unui salariu de 8.247 lei (fata de 5.966 lei), iar cel mai mare coeficient va fi de 4,98 (fata de 3,23), ceea ce corespunde unui salariu de 12.459 lei (fata 8.072 lei).