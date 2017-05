Klaus Iohannis: Nu cred ca alegerile din 2009 au fost fraudate/ Infiintarea unei comisii parlamentare - un exercitiu democratic; politicienii gasesc tot felul de temeiuri pentru a se face interesanti

Intrebare: Ati fost propunerea USL - Mircea Geoana pentru functia de premier in 2009. Credeti ca alegerile din 2009 au fost fraudate?Klaus Iohannis: "Si atunci as fi premier? Nu, nu cred ca alegerile au fost fraudate, cum nici alte alegeri nu au fost fraudate, dar este un exercitiu democratic (infiintarea unei comisii parlamentare - n.r.). Am participat atunci la campania electorala, nu mi s-a parut ca s-au petrecut lucruri care nu au fost in regula."Intrebat cum comenteaza intalnirea de la Oprea acasa: "Nu comentez deloc, eu nu am fost in acest cerc intern care s-a intalnit si prin urmare nu am ce comenta. Eu cred ca aceste lucruri vor fi lamurite de cei din acea comise parlamentara".Intrebat despre obligativitatea ca toate persoanele sa vina in fata Comisiei, Iohannis a spus ca adevarul trebuie aflat, insa legea specifica deja care persoane sunt obligate sa se si prezinte."Eu cred ca este bine sa lamurim aceste lucruri, daca tot am facut o comisie, insa, obligativitatea, anumite pot fi obligate prin lege sa participe. Altii, care nu pot fi obligati, pot face declaratii daca considera ca ajuta in demersul gasirii adevarului, sigur", a spus el."La noi, parlamentarii, si in general politicienii, daca nu prea au succes in demersurile de zi cu zi si uzuale gasesc tot felul de temeiuri pentru a se face interesanti si cred ca asa putem sa explicam si aceasta comisie", a mai spus Iohannis.