UPDATE Ministrul Justitiei anunta ca modificarea codurilor penale si civile, pentru aducerea "la standarde europene", ar putea fi finalizata in toamna/ Proiectul de punere in acord a Codului penal cu deciziile Curtii Constitutionale nu va fi prezentat Guvernului fara avizul CSM

"La momentul prezent, Ministerul Justitiei a declansat o procedura de evaluare a celor patru coduri, care sunt pilonii sistemului juridic romanesc, penal, procedura penala, civil, procedura civila. Am trasmis o invitatie persoanlizata fiecarui distins membru al fostelor comisii de elaborare a celor patru coduri, la facultatile de drept, la Academie, la Institutul de Cercetari Juridice, la Uniunea barourilor, la avocatura, la notariat, la CSM, DNA, DIICOT, ICCJ, fiecarui cetatean jurist sau nejurist care au de spus ceva in modificarea si adaptarea celor patru coduri. Suntem in perioada in care asteptam propuneri de imbunatatire, de modificare a codurilor, de aducerea lor in parametrii constitutionali, la standarde europene. E o munca laborioasa, doresc sa o reusim si bine. Proiectia este undeva pe toamna, nu ne facem iluzia ca maine, gata, venim cu un proiect. Asteptam de la societatea civila, de la oricine are un cuvant de spus, un argument consistent de adus sa ni le transmita, sa transmita propuneri de imbunatatire, de modificare a celor patru coduri" a declarat joi Tudorel Toader, in cadrul unei dezbateri intitulate "Cine face politica penala in Romania" care are loc la Parlament.Intrebat cum vede acest orizont de timp, senatorul PSD Robert Cazanciuc, presedinte al Comisiei juridice, a declarat: "E nevoie de dialog cu ministerul justitiei, nu facem un proiect doar la presiunea timpului".Amintim ca presedintele PSD Liviu Dragnea l-a criticat inca de luna trecuta pe ministrul Justitiei pentru faptul ca nu se grabeste cu proiectul de lege privind cele patru coduri, iar la o zi dupa Tudorel Toader a anuntat ca va demara "un amplu proces de consultare a sistemului judiciar"."Noi ne-am facut datoria, le-am trimis proiectul si asteptam avizul. Acum merg la minister, in functie de ceea ce voi constata, voi proceda", a afirmat ministrul Justitiei.Intrebat daca va prezenta in sedinta de guvern de joi proiectul de lege privind modificarea codurilor penale si fara avizul CSM, Tudorel Toader a spus: "Categoric nu".