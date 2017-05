UPDATE Ministrul Tudorel Toader: "Avem prea multe incriminari in legile speciale/ Cetateanul roman sta cu Monitorul Oficial in mana toata ziua?"

Principalele declaratii ale ministrului Toader:



Toader si-a exprimat din nou "rezervele" fata de faptul ca noul Cod Penal intrat in vigoare in 2014 a fost adoptat in 2009 prin angajarea raspunderii guvernului.Acesta a amintit si ca ministerul justitiei a declansat o procedura de evaluare a celor patru coduri (Codul Penal, Codul de procedura penala, Codul civi si Codul de procedura civila - n.r.). si ca asteapta propuneri de imbunatatire de la oricine are ceva de transmis. El a adaugat si ca a primit propuneri "valoroase" din partea parchetelor."Cine face politica penala in Romania? Prin aceasta intrebare dam implicit raspuns la cea de-a doua intrebare: exista in Romania cu adevarat o politica penala coerenta, structurata, in raport cu realitatile socio-economice din Romania, in acord cu acest comportament antisocial care determina represiunea penala? Avem o politca penala care sa fie coerenta si care sa respecte standardele constitutionale, in raport cu standardele europene?Acestea sunt intrebarile la care trebuie sa raspundem pt ca dezbaterea are doua directiiIn 2009 legiutorul a optat fie si in parte intre doua variante posibile - politca penala anterioara din 1968 cu multe modificari aduse preponderent represiva si noua politica penala adoptata in 2009, codul penal intrat in vigoare la 1 feb 2014, preponderent preventiva.Eu exprim rezerve fata de faptul ca acest cod penal care consacra noua politica penala, cu aplicabilitate de la 1 feb 2014, a fost adoptat prin angajarea raspunderii guvernului, fapt ca a facut inaplicabila dezbaterea parlamentara, necesara dupa Constitutie, de natura sa imbunateasca ceea ce era de imbunatatit.Despre normele europene - Practic avem multe directive care nu au fost transpuse si care trebuie prioritar de urgenta sa fie transpuse."Asa cum stiti, Ministerul Justitiei a declansat o procedura de evaluare a celor patru coduri (Codul Penal, Codul de procedura penala, Codul civi si Codul de procedura civila - n.r.). Am transmis o invitatie personalizata fiecarui distins membru al fostelor comisii de elaborare a celor patru coduri, fiecare cetatean jurist sau nejurist care au de spus ceva in modificarea si adaptarea celor patru coduri. Suntem in perioada in care asteptam propuneri de adaptarea codurilor, de aducere la standardele europene. Este o munca dificila. Asteptam de la societatea civila, de la oricine sa ne trimita propuneri de imbunatatire a celor patru coduri", a mai declarat ulterior ministrul."Nu e nimic rau daca trimitem si la DNA si DIICOT. La proiectul de lege de punere in acord am primit propuneri foarte valoroase pe care le vom pastra pentru proiectul de imbunatatire a codurilor. Cel mai bine simte pulsul si minusurile, dificultatile cel care o aplica zi de zi. Nu cred ca este ceva nerecomandabil ca sa intrebam pe toti factorii. Am intrebat si avocatii, despre care se poate spune ca este subiectiv," a adaugat el, intrebat din sala de ce consulta si parchetele la elaborarea legislatiei penale.Ministerul Justitiei a redactat un proiect de lege pentru punerea in acord a Codului Penal si de Procedura Penala cu deciziile de neconstitutionalitate.Toader participa joi la dezbaterea "Cine face politica penala in Romania" organizata la Parlament de europarlamentarul ALDE Renate Weber.