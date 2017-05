Victor Ponta saluta declaratia lui Sorin Grideanu legata de remianieri: A vorbit ca un prim ministru - era si timpul!

1. Sunt ministrii care evident nu performeaza - calitatea lor intelectuala si profesionala nu depaseste pe aceea a unui marunt functionar judetean. Au ajuns in Guvern doar pe baza unor criterii subiective de obedienta si dependenta personala fata de Conducerea PSD - in practica sunt total incampabili sa se ridice la nivelul asteptarilor.

2. Daca la mai putin de 6 luni de activitate schimbi deja o multime de membrii ai Cabinetului inseamna ca ai facut niste nominalizari foarte proaste la inceput ( si stiu sigur ca nu Grindeanu le-a facut) - si iei in calcul faptul ca noii ministrii au nevoie de cateva luni bune sa isi cunoasca subordonatii, sa isi aduca propria echipa si sa anunte ce vrea sa faca.

Si oricum remanierea trebuie anuntata in ziua in care trimiti propunerile la Cotroceni - daca vorbesti 3 luni inainte despre asta tot aparatul administrativ va sta cu mainile incrucisate pana vine ( daca vine) noul Sef cu noua echipa a sa.

3. Singurele motive de remaniere acceptate de publicul larg sunt incompetenta sau lipsa de integritate / altfel romanii vor stabilitate si "aia in functii sa isi faca treeaba / daca remaniera unor ministrii se va face pentru ca refuza sa puna momeala in undita de stiuci e dezastru

4. Daca schimbi un ministru prost sau hot cu altul mai prost si mai hot mai bine il lasi pe cel vechi pana gasesesti un inlocuitor/ daca vor fi promovati noi oameni pe criteriul unic al obedientei fata de Marele Sef ....

5. conform Constitutiei dar si practicii guvernamentale remanierea este propusa DOAR de catre Primul Ministru - sprijinul Coalitiei este important dar decizia este doar a lui ( o echipa de fotbal la care schimbarile le face Patronul si nu antrenorul pierde sigur Campionatul)!

"Guvernul "Grindeanu" este departe de a fi un guvern perfect - face destule greseli ( din cauza lipsei de experienta sau de profesionalism, a presiunii politice de la Cotroceni sau K10, din cauza abuzurilor unor institutii extraguvernamentale si din cauza lipsei de capacitate institutionala)! Dar sa il sabotezi zi de zi doar pentru ca nu este suficient de obedient sau pentru ca nu functioneaza pe acelasi model brevetat la Consiliul Judetean Teleorman este o greseala fatala - si impotriva PSD si impotriva intereselor Romaniei", afirma Victor Ponta.Acesta subliniaza ca de critica guvernului "au dreptul si obligatia sa se ocupe opozitia politica si presa", nu presedintele tarii, al PSD sau liderii parlamentari.Ponta arata ca, dupa ce a fost membru in trei guverne, a constatat ca "daca vrei sa ai eficienta guvernamentala acest lucru se poate obtine doar prin autoritatea acceptata si respectata a Premierului", reamintind "trista a Guvernului Boc, cand toti stiam ca adevaratul prim ministru nu era la Palatul Victoria".In aceasta postare pe Facebook, Victor Ponta a pus la dispozitia colegilor "interesati" un "Mic Manual de Remanieri":"O remaniere trebuie facuta - dar este esential de stabilit CINE este remaniat, CAND, DIN CE MOTIV , CU CiNE este inlocuit si mai ales CINE ARE INITIATIVA de a propune Presedintelui aceste inlocuiri! In functie de respectarea acestor 5 criterii poate fi o remaniere de succes sau o noua gaura data in barca guvernarii ( folosesc termenul de "barca" in speranta ca inteleg clar si "pescarii" faimosi ai tarii!).Sper ca aceasta precizare facuta de Sorin Grindeanu ( mai decent si mai cuminte decat ar fi meritat cei "carora le fuge pamantul de sub picioare") sa fie suficienta pentru moment. Pentru PSD si pentru Romania succesul acestui Guvern este esential - ambitiile si frustrarile personale sunt importante doar pentru ei insisi si Camarila lor!"