Proiect de lege PNL: Cursurile de prim ajutor sa fie obligatorii in scoli, de la clasa intai pana la liceu

Astfel, urmeaza sa se introduca urmatoarea prevedere in Legea educatiei:"In toate nivelurile sistemului national de invatamant preuniversitar, cu exceptia celui prevazut la art. 23, alin (1), litera a) (invatamantul prescolar - n.r.), se include disciplina "Cursuri de prim ajutor" ca disciplina obligatorie de studiu. Planul cadru si programa nationala precum si conditiile ce trebuie indeplinite de personalul didactic pentru disciplina cursuri de prim ajutor se aproba prin ordin comun al Ministrului Educatiei Nationale si al Ministrului Sanatatii."In expunerea de motive, acestia afirma ca doar 0,5% din cei 1,7 milioane de elevi inscrisi in invatamantul gimnazial si liceal din Romania au notiuni de prim ajutor.Acestia sustin ca Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a cerut autoritatilor introducerea cursurilor de prim-ajutor in curricula scolara si precizeaza ca "primele actiuni, indiferent de varsta, fac diferenta intre viata si moarte", mai ales ca Romania este o tara unde se poate intampla oricand o catastrofa, un cutremur puternic, inundatii, sau orice alta tragedie. Este nevoie de cursuri de formare continua care ar trebui sa inceapa in cel mai scurt timp. Suntem deja intr-o mare intarziere, zilnic mor oameni, pe care fiecare din noi, poate i-ar fi putut tine in viata, pana la sosirea personalului specializat. N-ar trebui sa mai pierdem o secunda din acest timp extrem de pretios."Senatorii liberali afirma si ca "elevii ar deveni profesori pentru parintii lor, in sensul de a-i invata cum sa actionee in situatii critice."Acestia amintesc si de tragedia de la clubul Colectiv, dupa care "societatea civila a cerut introducerea urgenta in scolile din Romania a unor cursuri de prim ajutor".Initiativa legislativa a fost depusa la Camera Deputatilor pe 15 mai, Senatul fiind camera decizionala.