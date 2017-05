Sorin Grindeanu: Nu alearga pe culoare diferite primul-ministru si presedintele PSD / La mine e usa tot timpul deschisa

"Nu alearga pe culoare diferite prim-ministrul si presedintele PSD, Liviu Dragnea. Pe amandoi, si asta v-o spun eu, ca prim-ministru, ne intereseaza sa facem ceea ce am spus ca avem de facut in acesti patru ani'', a subliniat seful Executivului.Grindeanu a mai spus ca, atat el, cat si liderul social-democratilor isi doresc sa realizeze promisiunile pentru care PSD a primit voturile romanilor.''In PSD exista un presedinte, pe numele lui Liviu Dragnea. La Palatul Victoria exista un prim-ministru, Sorin Grindeanu. (...) Poate sunt obisnuiti romanii si au fost obisnuiti in acesti ani ca tot timpul sa existe discutii de multe ori intre presedintele in functie si primul-ministru. Avem cazuri, Traian Basescu - Calin Popescu-Tariceanu. Lucrurile nu stau asa. Lucrurile stau in cu totul alte coordonate. Eu si presedintele partidului din care fac parte ne dorim un lucru, ca ceea ce am spus ca trebuie sa facem, sa facem. Pentru asta ne-au votat oamenii, nu cine are chei sau nu are. Iar la mine,Si asta o stiu cu totii, ca vorbim de primari, ca vorbim de presedinti de consilii judetene, de deputati sau de senatori'', a adaugat seful Executivului.Aceste declaratii vin dupa ce surse politice si guvernamentale au declarat, pentru HotNews.ro, ca relatiile dintre liderul PSD, Liviu Dragnea si premierul Sorin Grindeanu s-au racit considerabil in ultimele saptamani. Dialogul dintre cei doi este tot mai slab iar presedintele PSD crtitica des guvernul sau anumiti ministri fata de care isi declara public nemultumirea, cum este cazul ministrului justitiei, Tudorel Toader, potrivit surselor citate.O scena elocventa s-ar fi consumat luni, la o intalnire la care au participat premierul Grindeanu si liderul PSD, Liviu Dragnea, unde nu si-ar fi vorbit aproape doua ore desi erau in acelasi loc.Potrivit surselor HotNews.ro, liderii PSD si mai mai multi parlamentari s-ar fi intalnit recent la clubul Floreasca pentru a sarbatori ziua de nastere a lui Mihai Fifor, numit recent in functia de lider al senatorilor PSD. Desi Dragnea si Grindeanu s-ar fi aflat in acelasi timp la eveniment, nu si-ar fi vorbit mai bine de doua ore. La sfarsit liderul PSD i-ar fi cerut ironic premierului