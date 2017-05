Peste 30 de europarlamentari cer liderilor partidelor politice din Romania sa nu organizeze referendumul pentru modificarea Constitutiei intr-un mod care limiteaza definitia familiei

Textul scrisorii transmise de cei 33 parlamentari:



In special, va indemnam respectuos sa nu sprijiniti referendumul propus cu privire la definitia familiei.Intr-adevar, incepand de anul trecut, in Romania a fost organizata o campanie in favoarea organizarii unui referendum privind redefinirea familiei in Constitutie ca fiind bazata exclusiv pe casatoria dintre barbat si femeie. Aceasta propunere este cu adevarat surprinzatoare, deoarece cuplurilor de acelasi sex le este deja interzis sa se casatoreasca prin prevederile Codului Civil in vigoare, care interzice, de asemenea, recunoasterea casatoriilor civile sau parteneriatelor inregistrate intre persoane de acelasi sex incheiate legal in strainatate.Desi nu dorim sa intervenim direct asupra prevederilor legislative care guverneaza dreptul familiei in Romania, regretam ca un asemenea referendum ar incita pe mai departe la discriminare fata de familii - in diferitele lor forme - care exista deja in societatea romaneasca.Permitand desfasurarea referendumului, fara a prevedea nici o forma alternativa de recunoastere juridica a cuplurilor necasatorite, pareti sa aprobati incalcarea continuata a drepturilor omului pentru cuplurile de acelasi sex, dar si pentru copiii care traiesc in familii formate din parteneri ce nu sunt casatoriti sau copiii care traiesc in familii monoparentale.Intr-adevar, aceasta dezbatere se refera la oameni si familii reale, care sunt in prezent excluse, cu consecinte grave, de la a beneficia de un set de drepturi de baza, insotite de indatoriri aferente. Fara o forma de recunoastere din partea statului, acesti oameni nu au dreptul la protectia caminului familial si nu au voie sa aiba grija de copiii partenerului lor atunci cand acest lucru este cel mai necesar, de exemplu in urma decesului unuia dintre parteneri. Ei pot fi refuzati sa-si viziteze partenerul la spital, nu au dreptul la mostenire, nu au acces la drepturi sociale fundamentale ca parteneri etc. Si, cel mai adesea, copiii lor - din relatiile anterioare - sunt primele victime ale acestei lipse de recunoasteri.In conformitate cu actualele prevederi din legislatia europena privind drepturile omului, este inca permisa limitarea institutiei casatoriei la cuplurile de sex diferit. Cu toate acestea, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a recunoscut in mod clar dreptul la respectarea vietii private si de familie (articolul 8 CEDO) pentru cuplurile de acelasi sex si obliga statele sa prevada o forma alternativa de recunoastere a cuplurilor de acelasi sex (Oliari si Altii impotriva Italiei, aplicatiile cu numarul 18766/11 si 36030/11, 21 iulie 2015). De asemenea, Curtea a hotarat ca statele nu trebuie sa faca discriminari intre cuplurile de acelasi sex si cele de sex diferit atunci cand creeaza o astfel de forma alternativa de recunoastere (Vallianatos si altii impotriva Greciei, aplicatiile cu numarul 29381/09 si 32684/09, 7 noiembrie 2013).Toti traim in Uniunea Europeana - o uniune a valorilor democratice care garanteaza cetatenilor europeni si membrilor familiilor lor dreptul de a circula liber intre statele membre si de a locui oriunde pe teritoriul UE. Cuplurile de acelasi sex stabilite in statele membre care acorda recunoasterea legala si protectia familiilor lor nu pot fi tratate ca straini unul fata de celalalt atunci cand trec granita Romaniei. In ciuda solicitarilor repetate ale Parlamentului European, cuplurile de acelasi sex sau cuplurile de sex diferit recunoscute prin parteneriate inregistrate nu dispun in prezent de protectia legii intr-o minoritate in continua scadere a statelor membre, inclusiv in Romania. Situatia cuplurilor de acelasi sex care se bucura de dreptul lor de a circula liber pe teritoriul UE este, de asemenea, in atentia Curtii de Justitie a UE (CJUE) in cazul Coman.Intradevar, Curtea Constitutionala a Romaniei a cautat indrumarea CJUE in interpretarea prevederilor europene de drepturile omului, a dreptului Uniunii Europene si a prevederilorconstitutionale ale Romaniei.Din toate aceste motive, invitam Parlamentul Romaniei sa nu sustina organizarea unui referendum care ar diviza si mai mult societatea si care ar consacra in textul Constitutiei discriminarea cuplurilor de acelasi sex si a cuplurilor de sex diferite care nu sunt casatorite, text fundamental destinat protectiei vietii de familie pentru toti. Va invitam mai degraba sa creati o forma de recunoastere suplimentara si alternativa pentru toate cuplurile, inclusiv pentru cuplurile de acelasi sex, pentru a asigura un nivel minimal de protectie la care acestea au dreptul in temeiul legislatiei europene din domeniul drepturilor omului."