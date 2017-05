Liviu Dragnea a cerut eliminarea articolului 40, care ingheta pensiile speciale, din Legea salarizarii unitare

Articolul stabilea inghetarea pensiilor speciale pentru functionarii publici parlamentari, membrii Corpului diplomatic si consular, judecatori si procurori, militari, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare."Nu e intelept sa fie prevederi legate de pensii in Legea salarizarii unitare", a spus Dragnea, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Acesta a precizat ca despre sistemul de pensii se va discuta "imediat" dupa ce va fi finalizata Legea salarizarii unitare, in sensul eliminarii tuturor "inechitatilor" si pentru a pune "ordine in sistem"."Avem curajul sa abordam si acest subiect dar nu vreau sa-l amestecam cu legea salarizarii unitare", a mai spus el.