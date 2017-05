Dan Andronic, Mircea Geoana, Dan Sova si Viorel Hrebenciuc, printre primii chemati la auderi de comisia de ancheta parlamentara privind alegerile din 2009

Luni de la 10.00 - 13.00 Dan Andronic si Presedinta AEP Ana-Maria Patru, plus vicepresedintii AEP de la acea vreme.

Marti, 15.00 - 19.00: Mircea Geoana, Dan Sova, Viorel Hrebenciuc

Miercuri 9.00 - 14.00: Ministrul de interne de la acea vreme Vasile Blaga, impreuna cu doi secretari de stat in MAI, generalul Marcel Opris de la STS Marcel Opris

Programul audierilor pentru saptamana viitoare:Intrebat daca nu este o problema pentru aceste audieri faptul ca majoritatea celor invitati sunt anchetati sau chiar condamnati penal, presedintele comisiei Mihai Fifor a declarat ca "nu cred ca are leg cu activitatea comisiei."Ulterior, el a adaugat ca "nu este o comisie cu caracter vindicativ".Fifor a precizat ca este posibil ca sedintele comisiei sa fie publice de acum incolo.El a anuntat ca vor fi chemati si Gabriel Oprea si cei care au participat la acea cina din noaptea alegerilor, dar si fostul presedinte Traian Basescu precum si Adriean Videanu.Pe de alta parte, el a explicat ca cei care nu sunt angajati la institutii ale statului nu sunt obligati sa participe.Comisia are un mandat de 60 de zile in care isi paote desfasura activitatea, care insa poate fi prelungit.Amintim ca si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a anuntat pe 24 aprilie ca a deschis un dosar penal cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, "ca urmare a informatiilor facute publice de catre jurnalistul Dan Andronic". Potrivit PICCJ, cercetarile sunt efectuate in rem si vizeaza infractiunile de abuz in serviciu si de falsificare a documentelor si evidentelor electorale."In cursul zilei de astazi, 24 aprilie 2017, la Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informatiilor facute publice de catre jurnalistul Dan Andronic si conform carora exista suspiciuni ca in procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autoritati publice si/sau persoane, altele decat cele prevazute de lege", informeaza un comunicat difuzat de PICCJ.Potrivit sursei citate, "in cauza se efectueza cercetari in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu si de falsificare a documentelor si evidentelor electorale".Parchetul General mai precizeaza ca va informa opinia publica pe masura derularii cercetarilor.Comisia parlamentara de ancheta a fost ceruta de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu intr-un comunicat de presa comun, dupa ce Dan Andronic a scris in Evenimentul Zilei despre seara alegerilor din 2009, cand a mers acasa la Gabriel Oprea unde se aflau si Laura Codruta Kovesi, George Maior, pe atunci sefu SRI sau Florian Coldea, adjunctul SRI.