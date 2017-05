Deputatul USR cunoscut pentru ca a mancat dintr-un cos de gunoi vrea interzicerea pungilor de plastic

Dohotaru propune inlocuirea pungilor de plastic cu pungi de panza si saci de rafie."Cerem interzicerea pungilor de plastic din simplul motiv ca pungile de plastic polueaza, degradeaza mediul si asa cum vedem, in Romania, sunt peste tot, pe campuri, la poalele muntilor, in rauri. Este o initiativa foarte simpla in contextul in care se dezbate acest proiect legislativ 249/2015 si motivatia poate sa devina si mai complexa. Avem o economie lineara care externalizeaza niste costuri sociale si de mediu, motiv pentru care trebuie sa avem o economie mai circulara, in care costurile acestea sunt cumva incluse in cerere si oferta. De aceea, am depus aceasta interpelare iar colegii nostri de la Comisia de Mediu vor depune aceste amendamente astfel incat sa fie interzise in perioada urmatoare pungile de plastic, atata timp cat avem solutii la pungile de plastic, asa cum sunt sacii de rafie sau pungile de panza, care sunt la o adica si mai estetice decat pungile de plastic. ", a declarat deputatul USR Adrian Dohotaru, marti, la Parlament intr-o conferinta de presa.Amintim ca deputatul USR de Cluj a povestit pe site-ul filialei sale ca a mancat saratele dintr-un cos de gunoi in Parlament , gestul sau fiind menit sa atraga atentia asupra faptului ca se face risipa de mancare si dand exemplul unui activist ecologist. Dohotaru a fost autor la site-ul de stanga CriticAtac, unde mentioneaza faptul ca s-a nascut in aceeasi zi cu Hitler, ceea ce ii "atenueaza optiunile radicale de stanga."