USR ii cere lui Dragnea sa-l demita pe presedintele Comisiei de Industrii, Iulian Iancu, pe care il acuza de subminarea intereselor energetice ale Romaniei

Deputatul USR Claudiu Nasui a mai anuntat ca grupul parlamentar din face parte va cere retrimiterea legii de aprobare a OUG 64/2016 la comisie, pentru ca parlamentarii uniunii doresc ca actul normativ sa fie adoptat de Parlament in forma initiala."Grupul parlamentar USR cere demiterea domnului Iulian Iancu, actualul presedinte al Comisiei de Industrii si Servicii din Camera Deputatilor. Cerem aceasta demitere din doua motive: unul de fond si unul de forma. Motivul de fond este ca de trei luni de zile domnul Iulian Iancu incearca din rasputeri sa blocheze adoptarea OUG 64/2016, care este o ordonanta care prevede liberalizarea pietei gazelor in Romania, transparentizarea acestei piete de gaze in care stim cu totii ce gen de afaceri, in detrimentul cetateanului, s-au facut. Este o ordonanta care prevede interoperabilitatea pietei de gaze din Romania si cea europeana. Este o ordonanta de care piata romana de gaze avea mult nevoie. Domnul Iancu a incercat sa blocheze, nu a reusit, asa ca ieri in sedinta Comisiei de Industrii si Servicii a venit cu zeci de amendamente ale carui singur scop este sa blocheze activitatea, sa o faca neoperabila. Aceste amendamente au trecut la foc continuu, au fost sustinute de catre membrii PSD si mai ales s-au intamplat fara dezbatere. (...) Aceste amendamente blocheaza ordonanta de facto, motiv pentru care USR va cere retrimiterea la comisie a legii de aprobare tocmai pentru ca dorim sa treaca in forma initiala, nu cu aceste amendamente care, de fapt, o blocheaza total.", a declarat, marti, la Parlament deputatul Claudiu Nasui.USR sustine ca "pana acum" Iualian Iancu a subminat interesele energetice ale Romaniei si le cere lui Liviu Dragnea, presedinte al PSD, si grupului parlamentar social-democrat retragerea sprijinului politic in cazul presedintelui Comisiei de Industrii si Servicii din cadrul Camerei Deputatilor."Dansul (Iulian Iancu - n. red) si-a agresat verbal colegii, a agresat-o verbal pe colega noastra Cristina Pruna care a incercat eroic sa-i faca fata. L-a agresat pe vicepresedintele comisiei mentionand ca il va tine minte. In alte cuvinte, a avut un comporament nedemn pentru functia pe care o ocupa, motiv pentru care cerem grupului parlamentar PSD si domnului Liviu Dragnea sa-i retraga sprijinul politic si sa puna in fruntea acestei comisii o persoana care sa apere interesele energetice ale Romaniei si nu sa le submineze, asa cum a facut domnul Iancu pana acum.", a conchis Nasui.