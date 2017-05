Prima sedinta a comisiei de ancheta parlamentara pe alegerile din 2009 a inceput cu atacuri intre opozitie si PSD. Nicolicea: "Langa domnul Gotiu sa mai doarma inca doi, trei"

Presa a avut acces la debutul sedintei pentru ilustratii, apoi a fost scoasa din sala la cererea lui Fifor, intrucat sedintele comisiei nu vor fi publice.Disputele intre membrii comisiei au inceput in momentul in care Fifor le-a cerut celor doi membri supleanti din partea USR - deputatii Stelian Ion si Silviu Dehlean - sa paraseasca sala, avand in vedere ca membrii titulari - senatorii USR George Dirca si Mihai Gotiu - erau prezenti.A urmat o intreaga dezbatere pe aceasta chestiune - reprezentantii PNL si Robert Turcescu, deputat PMP, au sustinut ca supleantii pot sta la sedinta fara drept de vot, in timp ce reprezentantii PSD au sustinut ca hotararea privind aceasta comisie prevede clar ca supleantii participa doar cand titularii nu pot."Hotărârea nu interzice participarea membrilor suplenţi la şedinţă, propun să votăm posibilitatea ca membri supleani să participe la şedinţă" a spus Mihai Gotiu de la USR.Eugen Nicolicea a luat cuvantul si a afirmat ca probabil colegii din opozitie glumesc."Cred că ar fi bine să veniţi cu înlocuitorii dumneavostră şi la şedinţele de plen, având în vedere că fiecare listă de deputat are şi supleanţi. Dacă supleanţii trebuie să fie aici, să o extindem la plen, după ce va aproba plenul ca lângă domnul Goţiu să mai doarmă încă doi, trei, atunci o să aprobăm şi noi aici prezenţa", a spus el.Presa nu are acces la discutiile din sala, urmand ca la finalul sedintei sa existe declaratii.