Raluca Turcan, despre respingerea cererii DNA in cazul Bejinariu: "O noua dovada a pozitionarii PSD-ALDE impotriva actului de justitie"

Mesajul postat de Turcan pe Facebook:"O noua dovada a pozitionarii PSD-ALDE impotriva actului de Justitie. In Comisia juridica, pe cazul Bejinariu, actuala majoritate parlamentara a votat pentru blocarea anchetei penale. Culmea, este aceeasi majoritate care declarativ revendica ridicarea MCV. Or, toate rapoartele Comisiei Europene au criticat exact acest lucru: blocarea in mod nejustificat a dosarelor de coruptie in Parlament.Aceasta majoritate PSD-ALDE nu reuseste sa inteleaga faptul ca toti trebuie sa fim egali in fata Legii si sa nu mai avem cazuri de politicieni asezati deasupra ei.Nimic nu il impiedica pe dl. Bejinariu sa le solicite colegilor sa voteze favorabil continuarii anchetei, tocmai pentru ca un judecator sa se poata pronunta asupra vinovatiei sau nevinovatiei domniei sale. Nu este rolul Parlamentului sa stabileasca vinovatii, dar e rolul acestui for sa permita acest parcurs.PNL, ca de fiecare data, a votat transparent si favorabil solicitarea privind continuarea anchetei, conform deciziei asumate in ultimii ani de zile. La fel vom vota si in plenul Camerei Deputatilor. Solicitam majoritatii parlamentare sa adopte aceeasi conduita, pentru ca este singura corecta."