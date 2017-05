Ministrul Justitiei Tudorel Toader ar putea face parte din Consiliul National de Integritate

propune Senatului numirea şi revocarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei;

constată suspendarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei;

aprobă prin hotărâre regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului, ale comisiilor Consiliului, precum şi norme interne de conduită;

aprobă regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei, precum şi tematica de concurs şi componenţa comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor, adoptând hotărâri în acest sens;

analizează informările şi rapoartele pe care le prezintă preşedintele Agenţiei referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin preşedintele acestuia;

formulează recomandări referitoare la strategia şi activitatea Agenţiei de evaluare a averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;

analizează raportul anual de audit extern independent prevăzut la art. 33 „(1) Raportul de audit se întocmeşte în primele 3 luni ale anului şi cuprinde, în mod obligatoriu, recomandări privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale, organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor de către conducerea Agenţiei, precum şi recomandări privind necesitatea de reducere sau, după caz, de suplimentare a posturilor Agenţiei.(2) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit preşedintele Agenţiei procedează la comunicarea acestuia Consiliului Naţional de Integritate.”

înaintează Senatului, anual şi ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenţiei.

Alaturi de ministrul Toader era propusa si Marieta Safta, secretar de stat in minister, ca membru supleant.Discutarea acestei chestiuni a fost insa amanata in sedinta comisiei din cauza ca de la dosarul acestora lipseau cazierele.De altfel, acest punct nu se mai regaseste pe ordinea de zi a sedintei, dupa incheierea acesteia.Potrivit site-ului CNI, pozitiile detinute de Ministerul de Justitie in CNI au ramas vacante in urma a doua demisii.Este un organism reprezentativ, aflat sub control parlamentar exercitat de SENATUL României, cu activitate nepermanenta, cu o serie de atributii privind Agentia Nationala de Integritate: