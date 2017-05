Viorel Catarama si-a depus candidatura la sefia PNL: Imi doresc sa am succesul pe care l-a avut Trump in America/ Daca voi fi ales, partidul va fi de acord cu casatoriile homosexuale

"Mi-am depus candidatura la presedintia PNL depunand in acest sens o motiune cu 101 semnaturi. (...) Sustinerea mea se bazeaza pe cei care cred in mine, aflati in linia a doua, care sustin adoptarea in mod neconditionat a unei ideologii de dreapta. (...) Eu sunt un om independent. Eu, in acest moment, plec mai bine un pic decat a plecat Donald Trump in America. Imi doresc sa am succesul pe care l-a avut Donald Trump in America, pentru ca stiu ca asta e calea de urmat - nu mai trebuie sa facem compromisuri, ci trebuie sa ne asumam ideologia si sa luptam pentru ideologia noastra si pentru electoratul nostru. (...) Eu sunt un mic Trump al PNL in acest moment. Deocamdata, activitatea mea se desfasoara in PNL, iar PNL are ca obiectiv sustinerea presedintelui Iohannis pentru obtinerea unui nou mandat", a declarat Catarama, la sediul central al PNL.El si-a prezentat motiunea cu care candideaza la sefia PNL, aratand ca sustine anularea tuturor ajutoarelor sociale pentru persoanele apte de munca, privatizarea integrala a invatamantului superior, privatizarea spitalelor, cu exceptia celor de urgenta, si a sistemului asigurarilor sociale, reducerea birocratiei si a personalului bugetar, scoaterea statului din administrarea economiei, sustinerea sistemului privat si a exporturilor, adoptarea unei pensii minime pentru batrani de 200 de euro, masuri de sanctionare pentru parintii care isi neglijeaza copiii, adoptarea euro ca moneda, acordarea de facilitati fiscale pentru biserica numai pentru actiunile caritabile."Daca voi fi ales, PNL va fi de acord cu casatoriile homosexuale si va fi de acord cu adoptiile de copii de catre aceste familii. Fac aceasta declaratie in baza moralei crestine - piatra de temelie a dreptei - si pot sa justific aceasta afirmatie. (...) Noi suntem crestini, cartea noastra de capatai e Biblia. In Biblie spune ca Dumnezeu a facut pe om si i-a dat anumite calitati. Homosexualii au aceasta inclinatie nu pentru ca asa e cool, ci pentru ca asa sunt ei, asa simt. Dumnezeu a ingaduit ca acesti oameni sa aiba aceasta inclinatie, nu este o boala care poate fi tratata, este un dat. Daca Dumnezeu a ingaduit ca acesti oameni sa existe, cum poate sa vina un muritor si sa nu fie de acord cu ce a spus Dumnezeu sau cu ce a facut Dumnezeu", a adaugat Catarama.Acesta a aratat ca sustine si anularea datoriilor acumulate de presa privata."Exista o discriminare la nivel de presa, intre presa de stat - Televiziunea Romana - si presa privata. Unii sunt alimentati cu bani de la bugetul statului, unii sunt in mare suferinta. Una dintre primele decizii pe care le vom lua in momentul in care o sa putem sa luam aceste decizii este sa anulam pentru presa privata toate datoriile, sa resetam totul, iar pe viitor patronii presei sa nu mai poata sa aiba influenta in conducerea editoriala a respectivului organ de presa. Mie mi se pare absolut inacceptabil ca Televiziunea Romana sa manance zeci si sute de milioane de euro, sa nu plateasca taxe si impozite la bugetul statului, iar presa privata sa functioneze in conditiile in care functioneaza si sa fie discriminata. Toti trebuie sa fie la fel. Dupa care nimeni din presa de stat nu va mai primi niciun leu din bugetul statului, pentru ca exista televiziuni private, care fac profit, exista - cu referire la TAROM - companii private care fac profit. De ce trebuie sa muncim noi sa platim taxe ca unii sa fie indopati cu bani incorect? Mi se pare o datorie morala sa anulam toate datoriile presei private, sa o punem pe picior de egalitate cu presa de stat si sa-i lasam dupa aceea pe toti sa lucreze independent si sa faca profit sau sa moara", a mentionat Catarama.Viorel Catarama a venit impreuna cu trei sustinatori la depunerea candidaturii sale la presedintia PNL."Puteam foarte usor sa vin si eu cu 100 sau 200 de sustinatori pentru o fotografie de familie. Cei care ma sustin pe mine muncesc, muncesc din greu si am ajuns la concluzia ca nu are rost sa-si ia concediu de odihna sau fara plata ca sa vina la Bucuresti doar pentru o fotografie de grup. In al doilea rand, s-a vehiculat, iar asta tine de o anumita imoralitate care exista in interiorul PNL, persoane care sustin persoane, organizatii care sustin persoane. S-a mers pana acolo incat s-a afirmat in spatiul public ca o organizatie sustine motiunea X, fara ca acea motiune sa fi fost prezentata sau citita. Este un exemplu clar de imoralitate in interiorul unui partid politic. Mi se pare imoral sa te antepronunti intr-o chestiune pe care nu o cunosti. Inseamna ca, de fapt, noi dam votul unor persoane pe criterii cum ar fi inaltimea, greutatea, culoarea ochilor... Pe aceste criterii, probabil, eu care am 1,93 m, ochi verzi si o nevasta frumoasa nu sunt acceptat momentan. Dar nu asta conteaza. Conteaza ideile si capacitatea unui lider de a conduce PNL spre victorie", a afirmat liberalul.El a adaugat ca, daca va castiga sefia PNL, il va sustine pe presedintele Klaus Iohannis "in mod neconditionat". Ludovic Orban si Cristian Busoi si-au depus luni candidaturile la presedintia PNL.