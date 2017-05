Tutuianu, Comisia SRI: Legislatia privind securitatea nationala trebuie schimbata

Pe de alta parte, Tutuianu a spus ca spus ca SRI isi desfasoara activitatea intr-un cadru legislativ de la inceputul anilor ’90.In conditiile in care acum Romania este membru al NATO, legislatia trebuie actualizata, a afirmat Tutuianu."Eu sper ca in mai iunie sa avem proiecte de acte normative pe cateva componente de siguranta nationala", a declarat acesta, precizand ca este vorba de peste 15 legi, "nu pot fi facute intr-o zi nici in doua"Acesta a precizat ca anul trecut Serviciul Roman de Informatii a transmis peste 1.700 de informari, majoritatea catre structurile centrale, mai ales catre Guvern, dar si Presedintiei, structurilor din domeniul securitatii nationale sau altor institutii.Precizarile au fost facute in contextul atacurilor cibernetice din ultimele zile, iar Tutuianu a declarat, raspunzand la o intrebare a jurnalistilor ca este nevoie de o lege in domeniul securitatii cibernetice, care va face parte din acest pachet legislativ.El a declarat ca in mai-iunie ar putea fi gata."Noi nu avem o reglementare. E nevoie de o lege care se prevada atributiile SRi dar si ale altor insitutii. In cadrul pachetului un loc important il va avea si aceasta reglemetnare" a spus el.Tutuianu a declarat ca se va consulta si cu CSAT si vor lua in calcul si anumite decizii ale CCR.