Deputatii au votat cresteri de salarii cu 20% pentru mai multe categorii de personal

Au fost 232 voturi "pentru", 21 voturi "impotriva".Modificarile au fost aduse luni la sedinta comuna a comisiei de buget-finante si comisiei de munca. Astfel, propunerea deputatilor de la PSD, ALDE, PNL, UDMR si minoritati au fost aduse urmatoarele amendamente la proiectul de lege de adoptare a Ordonantei de urgenta nr. 2/2017 Art. IIIncepand cu luna iulie 2017 se majoreaza cu 20% cuantumul brut al salariilor de baza aflate in plata pentru:a) personalul din cadrul oficiilor teritoriale pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie;b) personalul din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, agentiile judetene pentru protectia mediului, Garzii nationale de Mediu si Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"c) personalul din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului si a comisariatelor regionale si judetene pentru protectia consumatorilor.Autori: membrii grupurilor PSD, ALDE, PNL, UDMR si minoritati din cele doua comisii.Motivare: Avand in vedere nivelul salariilor de baza de care beneficiaza aceste categorii de personal, raportat la volumul de munca, diversitatea, complexitatea si importanta activitatii desfasurate.Art. III:(1)Incepand cu luna iunie 2017, personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare - medici - din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, indiferent de functia pe care este incadrat, pot opta, in locul soldei de functie/salariului de functie, gradatiilor si soldei/salariului de comanda dupa caz, pentru salariul de baza stabilit pentru o functie echivalenta, potrivit prevederilor din familia ocupationala "Sanatate", la care se adauga solda de grad/salariul gradului profesional detinut.(2) Ajutorul la trecerea in rezerva sau in retragere ori la incetarea raporturilor de serviciu, pensia si alte drepturi specifice care se acorda, potrivit legii, personalului prevazut la alin (1) se stabilesc in raport cu soldele/salariile lunare brute cuvenite in calitate de personal militar, politist, sau functionar public cu stat special din sistemul administratiei penitenciare.Motivarea se refera la discrepantele salariale inregistrate intre medicii militari/politisti, pe de o parte, si medicii civili pe de alta parte.