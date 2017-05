Proiect de lege PNL: Persoanele condamnate penal definitiv nu pot candida la alegerile parlamentare si prezidentiale

"In virtutea jurisprudentei Curtii Constitutionale cu privire la integritatea functiei publice, am inregistrat astazi doua initiative legislative pentru reglementarea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca posibilii candidati la alegerile prezidentiale si parlamentare.Initiativele au rolul de a mentine, respectiv de a spori, rigorile de integritate de care trebuie sa se bucure aceste demnitati alese, implicit increderea in institutii publice esentiale in statul roman. In mod concret, solutia legislativa propusa vizeaza imposibilitatea depunerii candidaturii pentru alegerile prezidentiale si parlamentare de catre persoanele care au suferit condamnari penale definitive" precizeaza Gorghiu in comunicatul citat.Cele doua proiecte modifica Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si Legea pentru alegerea presedintelui Romaniei, adaugandu-se urmatoarea prevedere: "Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, au suferit condamnari penale definitive".Proiectele au fost inaintate Senatului si urmeaza sa intre in procedura legislativa.