Olguta Vasilescu: Inechitatile din sistemul bugetar vor fi corectate abia in 2022 / Suntem dispusi la concesii la legea salarizarii

"Legea salarizarii unitare este asumata de 205 parlamentari si de Guvern, care a avizat-o pozitiv cu observatii pertinente. Nu cred ca trebuie sa mai convingem pe cineva de oportunitatea actului normativ. Legea 284 a dus la inechitati pentru ca nu intotdeauna seful unei institutii avea cel mai mare salariu, persoanele care aveau aceeasi ocupatie si studii aveau salarii diferite in institutii diferite, nu se aplica principiul salariu egal pentru munca egala", le-a justificat Olguta Vasilescu senatorilor din comisia de munca oportunitatea unei noi legi a salarizarii unitare.Ea le-a mai spus senatorilor din comisia de munca faptul ca legea prevede o crestere medie de 56% a salariilor bugetarilor, la baza piramidei existand cresteri semnificative de peste 100%, in vreme ce in varf majorarile vor fi mai mici."Sunt convinsa ca legea mai are nevoie de imbunatatiri, suntem dispusi la concesii sub rezerva sustenabilitatii financiare si sa nu se schimbe fondul legii", a mai spus ministrul Muncii.Presedintele comisiei de munca a Senatului a anuntat ca in zilele urmatoare se va lucra pe marginea legii salarizarii pana la finalizarea acesteia, inclusiv in zilele de sambata si duminica daca va fi nevoie.