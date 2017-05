Dragnea: Sunt toate sansele ca pana pe 1 iulie sa fie adoptata legea salarizarii unitare

'Legea salarizarii va fi finalizata si va fi aprobata. Este o lege care va pune ordine in sistem si prin care se maresc salariile. Sunt unii care vor sa li se mareasca si mai mult. Sau sunt unii care spun, nu neaparat ii condamn, domne, mi-ai marit mie dar de ce i-ai marit lu' ala mai mult decat mie? Nu e o lege usoara dar va fi dusa la capat, cu discutii, se continua discutiile, se analizeaza toate amendamentele, dar in final se va adopta. Eu, asa cum am convenit, dorim ca pana pe 1 iulie sa fie adoptata legea. Si sunt toate sansele. Adica nu vad de ce nu s-ar adopta', a spus Dragnea.Comisia juridica din Senat a dat, luni, un aviz favorabil cu amendamente proiectului legii salarizarii personalului platit din fonduri publice.