Senatul a votat modificari la legea DGPI: seful "Doi si-un sfert" va putea fi numit fara avizul CSAT, de catre ministrul Afacerilor Interne, si va putea fi un civil

Modificarile au fost votate cu 75 voturi "pentru", 29 "impotriva" si doua abtineri.Astfel, daca in forma in vigoare a Ordonantei, directorul general DGPI este numit de prim-ministru, in forma adoptata de Camera Deputatilor acesta este numit de ministrul afacerilor interne. In ambele cazuri insa, acesta este cadrul militar in activitate si se numeste cu avizul CSAT.Senatorii din comisia de aparare au eliminat aceste doua conditii din lege.In forma adoptata de Camera Deputatilor, art. 8 ailn (1):Directorul general al Directiei Generale de Protectie Interna este cadru militar in activitate, numit in functie de catre ministrul afacerilor interne, cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii"In forma adoptata de Senat luni:O alta modificare adooptata se refera la art. 24 si prevede ca "finantarea DGPI se realizeaza de la bugetul de statSaptamana trecuta, USR acuza, intr-un comunicat de presa, ca Liviu Dragnea "isi face serviciu privat de informatii" prin amendamentele propuse de PSD si votate in comisia de aparare."Prin amendamentele pe care PSD tocmai le-a introdus, practic Liviu Dragnea isi face serviciu privat de informatii. Forma initiala a ordonantei prevedea ca decizia acestui serviciu si subordonarea acestui serviciu, DGPI, sa fie fata de primul ministru. Vedem ca prin amendamentele introduse de PSD, practic subordonarea serviciului se intoarce la ministrul de Interne, ministrul de Interne in actualul Guvern fiind de notorietate ca este o persoana foarte apropiata din casa, putem sa spunem, domnului Dragnea. Din acest motiv, explicit nu vom sustine aceste amendamente si vom vota impotriva acestui proiect de lege", a spus purtatorul de cuvant al USR, Dan Barna.Senatul este camera decizionala, proiectul merge la promulgare.