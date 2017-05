DOCUMENT Cristian Busoi si-a depus motiunea cu care candideaza la sefia PNL, semnata de 100 de sustinatori: PNL - Partidul Viitorului

In prezentarea sa, Busoi a declarat ca "PNL are nevoie de schimbare, de directie", precizand ca acum PSD se plaseaza la un scor 35-40% iar PNL la 20%."Fara cei 15 - 20% care l-au votat pe Iohannis, care au iesit sa protesteze impotriva PSD si a lui Liviu Dragnea, nu vom putea sa castigam", a spus Cristian Busoi.El a pledat si pentru "o schimbare de mesaj - justitia trebuie sa ramana o tema importanta in lupta cu PSD dar tema prioritara trebuie sa fie econmia si fiscalitatea."Busoi a transmis presei nu doar motiunea ci si lista celor 100 de sustinatori, printre care fostul presedinte Crin Antonescu, europarlamentarii Teodor Stolojan, Daniel Buda, Ramona Manescu, Mihai Turcanu si Adina Valean sau Nicolae Robu, primarul orasului Timisoara. Pe lista de sustinatori se regasesc si cativa dintre "greii" PNL, precum Marian Petrache, Teodor Atanasiu si Dan Motreanu, dar si parlamentari ca Eugen Nicolaescu sau Mugur Cozmanciuc.Busoi se va lupta pentru sefia PNL cu Ludovic Orban si cu Viorel Catarama, care isi depune marti candidatura. Catalin Predoiu s-a retras din cursa, iar Raluca Turcan, presedintele interimar al PNL, a anuntat ca nu candideaza.Atat Busoi cat si Orban au fost, pe rand, candidat la primaria Capitalei, ambii retragandu-se insa din aceasta cursa.Busoi este presedintele PNL Bucuresti, europarlamentar PNL si secretar general interimar al partidului, insa isi va delega atributiile pentru aceasta functie dupa depunerea candidaturii.