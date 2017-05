A aparut al treilea candidat la sefia PNL: Viorel Catarama isi depune marti motiunea pentru candidatura

Care sunt conditiile pentru ca un candidat sa isi poata depuna candidatura la sefia PNL



Intr-o emisiunea la Antena 3, Catarama a vorbit de principalele masuri pe care le-ar aplica in Romania: "anularea tuturor ajutoarelor sociale pentru persoanele apte de munca, privatizarea spitalelor cu exceptia celor de urgenta si a casei de sanatate, privatizarea invatamantului superior, stabilirea unei pensii minime de 900 de lei si eliminarea pe cat posibil a statutlui din economie".Pe 12 aprilie, Catarama a declarat, la Realitatea TV, ca partidul a scazut in optiunile de vot ale romanilor pentru nu a sustinut ferm interesele electoratului dreptei pentru a nu-i supara pe cei de stanga. In consecinta, potentialii alegatori ai dreptei nu au dat votul PNL pentru ca "electoratul te simte ca esti un cacacios", potrivit News.ro."PNL are o frica teribila de a nu supara electoratul stangii si nu face absolut nimic pentru electoratul dreptei, drept pentru care a scazut dramatic. Nu are lideri capabili sa aiba un mesaj de dreapta coerent, cu carisma, cu tot ce-i trebuie unui lider politic sa atraga electoratul dreptei", a spus Viorel Catarama referindu-se la cauzele care au dus la infrangerea dreptei in alegerile parlamentare.Marti 16 mai este ultima zi in care se pot depune candidaturi.1. O motiune, pentru a fi depusa, are nevoie de cel putin 35 de semnaturi din partea membrilor PNL, care constituie grupul de promovare.2. Motiunea presupune candidatura liderului acesteia la sefia PNL.3. Dupa depunere, cel putin 10 filiale trebuie sa valideze motiunea, prin vot in Colegiul Director Judetean (CDJ), format din BPJ,presedintii organizatiilor locale de pe raza judetului respectiv si primarii membri PNL.4. O filiala poate valida mai multe motiuni, dar NU poate da mandat imperativ delegatilor la Congres pentru a vota sau nu o anumita motiune.5. Motiunile care indeplinesc conditiile de validare a cel putin 10 filiale intra in Congres.6. In Congres este ales doar presedintele PNL, prin alegerea motiunii pe care o conduce. Celelalte functii se aleg ulterior in Consiliul National