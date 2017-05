Procurorul general îi cere lui Liviu Dragnea urgentarea votului pentru în cazul deputatului Eugen Bejinariu. DNA a cerut in noiembrie 2016 incuviintarea urmaririi penale

"Revenim la adresa noastră din 22.11.2016 prin care vi s-a solicitat exercitarea dreptului de a cere efectuarea urmăririi penale faţă de Eugen Bejinariu, fost ministru pentru coordonarea SGG în perioada 2000- 2004 pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu şi vă adresăm rugămintea să dispuneţi măsurile legale în vederea urgentăriii procedurilor prevăzute de Legea 115 privind responsabilitatea ministerială", se arată în scrisoarea procurorului general, citata de News.ro.Augustin Lazăr a mai precizat că "lipsa unui răspuns la cererea formulată de instituţie în luna noiembrie 2016 împiedică soluţionarea cauzei afectând totodată principiile aflării adevărului şi termenul rezonabil al procesului penal prevăzute de Codul de procedură penală".În scrisoarea adresată preşedintelui Camerei Deputaţilor mai este specificat faptul că "în dosar sunt implicate şi alte persoane şi, datorită legăturii dintre acestea şi Eugen Bejinariu, se impune investigarea tuturor celor implicaţi în cadrul aceluiaşi dosar, cercetările neputând fi disjunse”."În absenţa răspunsului Camerei Deputaţilor, urmărirea penală se desfăşoară numai faţă de persoane care nu beneficiază de imunitate, ceea ce poate crea o situaţie discriminatorie", a conchis Augustin Lazăr.Scrisoarea procurorului general a fost trimisă Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor.Preşedintele Comisiei juridice, deputatul PSD Eugen Nicolicea, a declarat în 2 mai, referitor la cazul Eugen Bejinariu, că, cel mai probabil, procurorul general va trebui să trimită o nouă cerere pentru încuviinţarea urmăririi penale, în care să precizeze dacă social-democratul mai este încadrat în comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, în condiţiile în care Curtea Constituţională a emis o decizie în legătură cu această infracţiune."Dupa cum stiti au existat cateva impedimente de procedura in cazul Bejinariu. Solicitarea este facuta in mandatul trecut. Fiecare grup parlamentar are niste reprezentanti in comisie care isi informeaza grupul si care va vota in plen in cunostinta de cauza. Avem in momentul de fata doua grupuri care nu au participat in legislatura trecuta la citirea dosarului, spre exemplu PMP si USR. Nu are cine sa ii informeze ce scrie in dosarul respectiv. Data trecuta au participat alti membri de la comisie, care in prezent nu mai exista. In mod normal, trebuie sa luam documentatia, sa fie studiata la comisie, am solicitat-o, ne-a venit, voi face un program in care sa poata sa fie studiata de catre membrii comisiei de la fiecare grup, ca fiecare grup sa fie informat si sa stie ce voteaza atunci cand va vota in plen", a spus Nicolicea, la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca mai exista in acest caz "un incident, in ceea ce priveste incadrarea"."Dupa cum stiti, se vorbeste de abuzul in serviciu. Intre timp a intervenit o decizie a Curtii Constitutionale care a clarificat anumite chestiuni si ramane de vazut daca procurorul general mai insista intr-o astfel de solicitare. Retineti ca abuzul in serviciu este o infractiune doar daca se face cu incalcarea unei legi. Va trebui sa revina, probabil, cu o astfel de cerere, in care sa faca si precizarea aceasta, sa tina cont si de decizia Curtii Constitutionale, aceste decizii sunt obligatorii pentru absolut toata lumea. Timpul nu se va lungi pentru ca in aceasta perioada, pana ne raspunde domnul procuror general, deputatii vor studia dosarul", a mentionat el.Cererea DNA de încuviinţare a urmăririi penale în cazul deputatului PSD Eugen Bejinariu a fost retrimisă, pe 4 aprilie, de plenul Camerei Deputaţilor la Comisia juridică, la solicitarea lui Nicolicea.Plenul Camerei Deputatilor din fostul legislativ in care urma sa fie votata cererea DNA de urmarire penala a fostului ministru PSD Eugen Bejinariu a fost suspendat, pe 5 decembrie 2016, din lipsa de cvorum, dupa ce cu o saptamana inainte sedinta nu s-a putut desfasura tot din lipsa de cvorum.Ulterior, la alegerile din 11 decembrie, Eugen Bejinariu a fost ales deputat din partea PSD pentru un nou mandat.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in 14 februarie, ca cererea DNA privind urmarirea penala a deputatului Eugen Bejinariu, care dateaza din mandatul trecut, va fi votata curand, explicand ca, pana acum, subiectul a fost amanat pentru ca pe ordinea de zi a plenului au fost "subiecte mai importante".Procurorii DNA vor sa il puna sub acuzare pe Eugen Bejinariu pentru ca, in perioada in care a fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, incalcand dispozitiile privind achizitiile publice, a initiat si a sustinut proiectele hotararilor de guvern nr. 1473 din 11 decembrie 2003 si nr. 470 din 1 aprilie 2004, prin care s-a aprobat incheierea, intre Guvern si Fujitsu Siemens Computers GmbH, a unui contract comercial de inchiriere de licente referitor la produsele Microsoft, invocandu-se, in mod nereal, calitatea companiei de unic distribuitor pentru aceste produse, in scopul favorizarii acesteia prin evitarea organizarii unei licitatii publice.