Tariceanu, dupa ce Andronic a scris ca au fost copiate si sustrase dosare din arhiva SIPA: "Nu imi aduc aminte de raport"/ Predoiu: "In mandatul meu nu s-a intrat in arhiva SIPA"/ Ce spune ministrul Toader

"N-am cunostinta, ca nu fac parte din serviciile de informatii care ar putea sa aiba acest gen de informatii, dar cred ca accesul la aceste arhive este reglementat, deci cei care au acces la aceste arhive in momentul in care solicita documente nu o fac verbal, se face o intreaga procedura si aceasta evidenta exista. Deci se poate verifica daca aceste arhive au fost accesate in anumite momente sau nu si cred ca cel mai potrivit lucru ar fi urmatorul: si anume la Ministerul Justitiei se poate hotari crearea unei comisii de ancheta pe acest subiect si sa vedem ce contin aceste arhive, pentru ca toata lumea... Sigur ca e un subiect important care naste foarte multe suspiciuni. De ce? Pentru ca aceste arhive ar putea sa contina informatii compromitatoare la adresa unor magistrati cu care ei sa fie santajati", a declarat Tariceanu.Intrebat daca stie de existenta unui raport trimis CSAT in perioada in care era prim-ministru, asa cum a sustinut fostul ministru al Justitiei Catalin Predoiu, Tariceanu a spus ca nu isi aduce aminte."Am vazut informatiile publice in acest sens. Nu pot sa va spun ca mi-as aduce aminte cu exactitate de continutul acelui raport. Se poate verifica. Nu-mi aduc aminte de acest raport, dar se poate verifica. Un raport trimis catre CSAT exista in evidentele sedintelor CSAT si se poate accesa acest lucru", a afirmat el, potrivit News.ro."Nu e primul ministru responsabil cu acest lucru. Din moment ce arhivele SIPA erau la Ministerul Justitiei, in mod logic, persoana care a condus Ministerul Justitiei la acea data trebuie sa dea un raspuns la acest lucru. Nu o sa stea prim ministru sa supravegheze activitatile de inventariere. Sunt foarte disponibil sa discut acest subiect, dar trebuie sa avem o abordare organizata procedurala institutionala. Deci, putem sa verificam ce s-a intamplt cu raportul, asa-zisul raport prezentat de domnul Predoiu. Nu pot sa va confirm suta la suta, pentru ca nu imi aduc aminte ordinea de zi si daca a existat un astfel de raport. Daca a existat, se poate verifica ce se intampla, la Ministerul Justitiei", a mai declarat presedintele Senatului."Eu cred ca acest lucru e bine sa fie rezolvat pentru ca, daca vorbim de o independenta autentica a magistratilor nu putem sa fim convinsi ca acest lucru se realizeaza in practica atata timp cat exista un risc de genul celui pe care l-am enuntat, ca ei sa poata fi santajati cu informatii care au fost eventual sustrase din arhive si stau bine-merci dosite de anumite persoane. Banuiesc ca arhiva este secretizata si se poate face de catre Ministerul Justitiei o analiza a datelor care sunt in arhiva, astfel incat sa eliberam spatiul public de aceste suspiciuni. Daca din aceasta arhiva au fost facute copii ale unor documente de catre anumite persoane, nu stiu sa va raspund la acest lucru, dar cred ca se poate verifica. Nu cred ca este cineva care sa recunoasca ca de bunavoie a facut copii dupa documente clasificate. Si al doilea lucru care mie mi se pare important este ca sa rupem acest nod, sa dezlegam acest nod. Ce informatii sunt in aceste arhive? Poate sunt persoane care din aceste motive, stiindu-se sau existand posibilitatea unui santaj asupra lor, nu pot sa aiba independenta pe care noi o dorim" a mai spus Tariceanu.El face referire la doua comisii care s-au ocupat de inventarierea arhivei - prima din timpul mandatului Monicai Macovei, a doua din timpul mandatelui lui Tudor Chiuariu si Catalin Predoiu - 2007 si 2008.Andronic scris ca "judecatorii Cristi Danilet si Paul Dumitriu sunt indicati de membrii comisiei constituita de Chiuariu-Predoiu ca fiind cei care au predat dosarele SIPA ale unor magistrati ex-ministrului Monica Macovei, pe care aceasta este posibil sa nu le fi returnat."Potrivit EVZ, comisia Chiuariu-Predoiu a cerut sesizarea CSAT si a SRI - Oficiul pentru Supravegherea Secretelor de Stat pentru a continua ancheta dar ca Predoiu nu ar fi luat nicio masura.Fostul ministru Catalin Predoiu a reactionat insa pe pagina sa de Facebook, astfel:"In mandatul meu nu s-a intrat in arhiva SIPA. Arhiva a ramas sigilata pe toata durata mandatului. Legat de ceea ce s-a intamplat pana in 2008, am cerut comisiei Chiuariu un raport pe care l-am trimis la CSAT. Ulterior, am facut o consultare scrisa inter-institutionala, o dezbatere publica si un proiect de lege pe care l-am trimis Secretariatului General al Guvernului. Proiectul prevedea preluarea arhivei SIPA de catre Arhivele Statului. Remarc ca toti ministrii care mi-au urmat, Corlatean, Pivniceru, Ponta, Cazanciuc, Pruna, Iordache si, pana la aceasta ora, Toader, au subscris acestei proceduri, de vreme ce nu au schimbat-o."La randul sau, ministrul Tudorel Toader a declarat ca nu are cunostinta ca s-ar fi copiat dosare din arhiva SIPA dar ca se va interesa."Personal nu am cunostinta de faptul ca s-ar fi copiat" dosare din aceasta arhiva. Va asigur ca dupa ce trec zilele acestea aglomerate ma voi interesa si voi vedea fizic acea arhiva si parametrii in care se pastreaza si gestioneaza", a spus el luni.Serviciul Independent pentru Protectie si Anticoruptie a fost infiintat in 1991, ca structura in subordinea Directiei Generale a Penitenciarelor, si trebuia sa urmareasca faptele din penitenciare. In 1997, Valeriu Stoica, atunci ministru al Justitiei, a trecut SIPA in subordinea MJ, pentru ca structura sa se ocupe si de protectia magistratilor, noteaza News.ro.