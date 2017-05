Proiectul de modificare a Legii referendumului, raport favorabil in comisia juridica. Referendumul pentru revizuirea Constitutiei - in ultima duminica a perioadei de 30 de zile dupa adoptarea initiativei de revizuire

Proiectul este motivat prin faptul ca este nevoie de "asigurarea unei proceduri clare aplicabile tuturor initiativelor de revizuire a Constitutiei", avandu-se in vedere in special initiativa cetateneasca de modificare a Constitutiei pentru redefinirea familiei care se afla in procedura legislativa.Proiectul prevede ca referendumul pentru revizuirea Constitutiei urmeaza sa se desfasoare in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii propunerii de revizuire, precum si obligatia Guvernului de a aduce la cunostinta publica, de indata prin mijloace de comunicare in masa, data referendumului national.Practic, PSD stabileste reglementarile speciale pentru organizarea referendumului prin legea cadru de organizare a referendumului.Senatul este prima camera sesizata, Camera Deputatilor fiind decizionala.Senatorii juristi au luat in discutie proiectul dupa ce initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei pentru redefinirea familiei ca uniune intre un barbat si o femeie a trecut de Camera Deputatilor si urmeaza sa fie votata si la Senat.

"Pentru asigurarea unei proceduri clare aplicabile tuturor initiativelor de revizuire a Constitutiei, a fost elaborat prezentul proiect de Lege pentru organizarea si desfasurarea oricarui referendum national ce ar putea fi initiat incepand cu referendumul ce trebuie organizat cu privire la initiativa cetateneasca ce se afla pe rolul Parlamentului" se arata in expunerea de motive Cheltuielile pentru organizare si desfasurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei se suporta din bugetul de stat, conform prevederilor art. 61 lit. a) din Legea nr. 3/ 2000.PSD a cerut adoptarea proiectului in procedura de urgenta.Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat in urma cu cateva luni ca in primavara acestui an ar putea fi organizate nu unul, ci chiar doua referendumuri de revizuire a Constitutiei. "Noi avem in minte alte doua referendumuri pe care le vom declansa. Este un referendum pe care ne-am angajat sa-l declansam cu tema 'familia'. S-au strans peste 3 milioane de semnaturi si este o tema de interes major, care tine de substanta societatii noastre. Iar a doua tema - eu am spus-o de un an si jumatate in spatiul public si o spun in continuare, chiar daca unii colegi de-ai mei s-au suparat la vremea respectiva, un referendum privind regimul imunitatilor din Romania. Eu am spus-o mereu si sustin in continuare - nu sunt de acord cu imunitatea parlamentara, dar nici cu cea a presedintelui. Daca romanii sunt de acord", spunea Dragnea la Romania TV, imediat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va organiza un referendum privind lupta anti-coruptie.Pentru validarea referendumului este in vigoare pragul introdus in 2013, de 30% din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente. Revizuirea Constitutiei se considera a fi aprobata daca majoritatea voturilor valabil exprimate au stampilat raspunsul "da" la intrebarea "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma aprobata de Parlament?"