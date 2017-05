​DOCUMENT Ludovic Orban si-a depus motiunea cu care candideaza la sefia PNL: "PNL - Forta Dreptei"/ Orban a venit la sediul PNL cu zeci de sustinatori, printre care Ilie Bolojan

Orban a vorbit despre faptul ca are alaturi "o echipa de oameni puternici, care au reusit in competitiile electorale, oameni care fac cinste PNL."Nu-mi place sa vb despre mine dar simt nevoia sa spun cateva cuvinte despre mine Sunt un om credincios, imi iubesc familia, imi iubesc tara, sunt un liberal pana in maduva oaselor. Niciodata nu am fugit de pe campul de lupta. Sunt un om de echipa. Proiectul nostru este de a construi un PNL care sa aiba forta de a castiga toatele alegerile de acum incolo. Ne luptam, pentur drepturile si libertatile individuale. Suntem hotarati sa castigam presedinta PNL, nu pentru noi, nu pentru PNL. PNL a fost prezent, a facut ceea ce trebuie de fiecare data cand Romania a avut nevoie. Suntem pregatiti sa dam acel PNL pe care Romania il asteapta. Romania are nevoie de PNL astazi mai mult ca oricand" a spus Orban.Documentul are 31 de pagini, iar la final se precizeaza: "Motiunea noastra este inainte de toate un apel la unitate. Credem cu tarie in capacitatea Partidului National Liberal de a conduce tara spre un viitor bun. Credem cu tarie in faptul ca fara partidul nostru acest viitor este in pericol. Mai mult decat orice, aceasta motiune este expresia increderii pe care o avem in resursele societatii romanesti, in rolul de lider pe care trebuie sa il implineasca Partidul National Liberal si in forta noastra de a asigura, in deplin parteneriat cu cetatenii, dezvoltarea Romaniei."In randul celor au venit sa il sustina pe Orban luni se numara reprezentanti ai filialelor din Arad, Arges, Calarasi, Bacau, Prahova, Alba, Iasi, Satu Mare, precum si parlamentari aflati la primul mandat, asa cum este cazul deputatei Mara Calista sau senatorului Florin Citu. Orban si-au sustinut declaratia flancat de Mircea Hava si Ilie Bolojan.De altfel, martea trecuta Orban a avut o intalnire cu sustinatorii sai la finalul careia a declarat ca sunt reprezentanti ai 24 de filiale care il sustin si care au semnat motiunea.Tot luni isi va depune motiunea si Cristian Busoi, celalalt candidat la sefia PNL. Dupa retragerea lui Catalin Predoiu din cursa, se vehiculeaza numele lui Viorel Catarama, din filiala PNL Sector 2, care ar dori sa isi depuna candidatura. Ultima zi in care se mai poate face acest lucru este marti, 16 mai.Ludovic Orban a mai incercat si in 2014 sa devina presedintele PNL, atunci insa a pierdut in fata Alinei Gorghiu.