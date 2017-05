Crin Antonescu: Busoi este prezentul. Ludovic Orban reprezinta "o cantonare in trecut"

Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, il sustine pe Cristian Busoi la sefia partidului, pentru ca el reprezinta prezentul si speranta unei modificari de discurs politic. Asta, in comparatie cu Ludovic Orban, al carui discurs este “cantonat in trecut, in formulele de cooperativa”.









Crin Antonescu a declarat, luni, la Antena 3 , ca din punctul lui de vedere, ca un membru de 27 de ani al partidului, ca presedinte timp de cinci ani al acestui partid, toate argumentele cantaresc spre Cristian Busoi pentru sefia formatiunii politice.





Potrivit acestuia, mandatele de parlamentar, elementele din motiunea sa de presedinte, prestatia lui Busoi in fruntea unor institutii publice il recomanda pe acesta pentru functia de presedinte.









“A stiut sa se bata sa serveasca interesele partidului”, a subliniat Antonescu.





“Daca e sa facem o comparatie, pe de o parte avem un program deschis, care pune accente corecte, care lasa speranta unei modificari de discurs politic profund al PNL, la Cristian Busoi, pe de alta parte o cantonare in trecut, in formulele de cooperativa, in promisiunile chiar lipsite de discernamnt pentru o persoana…” a mai spus Anonescu, referindu-se la final la candidatul Ludovic Orban.





Totodata, fostul presedinte al PNL a spus ca fiecare candidat isi are locul, dar “Busoi trebuie sa fie prezentul”.





Liberalul a mai spus ca dosarul penal al lui Orban nu intra in calcul si nu trebuie luat in calcul pentru ca este nevinovat, atata timp cat nu a suferit o condamnare.