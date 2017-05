Cristian Ghinea a pierdut votul de baraj pentru functia de vicepresedinte USR

Deputatul USR Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene in Guvernul Ciolos, a pierdut duminica dimineata, in urma votului de baraj, functia de vicepresedinte al partidului in favoarea presedintei USR Sibiu, Raluca Amariei, transmite News.ro.





Cristian Ghinea a obtinut duminica dimineata, la votul de baraj pentru functia de vicepresedinte al USR, doar 55 de voturi din totalul de 192 valabil exprimate, in timp ce contracandidata sa, Raluca Amariei, a inregistrat 135 de voturi, devenind astfel cel de-al saptelea vicepresedinte al partidului. Desi a pierdut functia de vicepresedinte, Ghinea va ramane membru in conducerea centrala a formatiunii.





Un vot de baraj a fost dat si pentru ultimul loc de membru simplu in Biroul National al USR, unde contracandidati au fost Dan Ivan, presedintele USR Maramures, si senatorul George Marussi. Ivan a reusit sa se impuna, duminica dimineata, cu 139 de voturi in fata lui Marussi, care nu a mai prins astfel nicio functie in conducerea partidului.





Votul pentru ultima functie de vicepresedinte si pentru ultima pozitie de membru in Biroul National a fost reluate duminica dimineata, dupa ce sambata a fost inregistrat un balotaj la respectivele functii.

Astfel, deputatul Cristian Ghinea si presedintele USR Sibiu, Raluca Amariei, au obtinut acelasi numar de voturi, 143 pentru pozitia de vicepresedinte, iar Dan Ivan, presedintele USR Maramures, si senatorul George Marussi, au obtinut, fiecare, cate 112 voturi.