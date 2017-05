Liviu Dragnea: Cei care ne cer sa avem un comportament civilizat ar trebui sa procedeze la fel

Dragnea a raspuns unei intrebari adresate sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, in legatura cu amenda primita de un bistritean pentru ca a adresat injurii PSD intr-o postare facuta pe un site de socializare, sanctiunea fiind data de politie in urma unei plangeri depuse de deputatul social-democrat Daniel Suciu, relateaza Agerpres."Nu am spus si nu o sa spun niciunui coleg, niciodata, sa faca plangere unui comentator pe Facebook, dar vreau sa va spun ceva: eu, in principiu, nu sustin limbajul violent, obscen, injurios si cu foarte multe rautati. (...) Cred ca si de cealalta parte ar trebui sa fie acelasi tip de comportament. Eu nu spun ca Daniel a facut bine sau a facut rau, dar, daca noua ni se cere sa avem un comportament civilizat, ceea ce este firesc, adica nu o facem din obligatie, cred ca ar fi bine ca si cei care ne cer noua acest lucru si care au foarte multe pretentii sa procedeze la fel, pentru ca este bine pentru sanatatea intregii societati si, in special, este foarte bine pentru tineri, ca sa nu-si dezvolte personalitatea intr-un mediu caracterizat de ura, de violenta, de rautate, de manipulare si de minciuna", a afirmat Dragnea.Un bistritean stabilit in Anglia a fost amendat de Politia municipiului Bistrita cu 200 lei in urma unei postari publice facute pe pagina sa de socializare in data de 12 martie. Amenda a fost data pe 28 aprilie de catre Politia municipiului Bistrita, in procesul verbal specificandu-se ca bistriteanul 'a postat pe reteaua de socializare Facebook un mesaj public prin care a adresat expresii si cuvinte jignitoare la adresa mai multor persoane din cadrul formatiunii politice PSD Bistrita-Nasaud'.