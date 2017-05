Nicusor Dan: USR are doua probleme - conflictul dintre progresisti si conservatori si lipsa de colegialitate si de incredere/ Serban Marinescu: Lipsa deciziilor ne poate costa mai mult decat o decizie/ Emanuel Ungureanu: Ne lipseste curajul in fata ipocriziei numita referendum pentru familie

Cursa pentru sefia USR

"Candidez cu o platforma numita "USR schimba Romania". Miza noastra nu e sa reglementam cum sa ne intelegem in interior, ci cum putem impreuna sa aducem Romania la normalitate. In aceasta platforma propun un calendar prin care USR sa ajunga al doilea partid din Romania, sa se bata pentru primariile din marile orase, sa aiba un scor in 2020 care sa-i permita sa propuna primul-ministru", a declarat Nicusor Dan.Liderul USR a spus ca pana la finalul anului viitor partidul trebuie sa finalizeze un guvern din umbra si acelasi lucru sa se intample la nivel local, adica pana la finalul lui 2018 sa aiba stabiliti candidatii la primarii.Nicusor Dan a vorbit in fata congresului si despre problemele pe care, in opinia sa, le are USR. Prima dintre ele: conflictul intern dintre progresisti si conservatori."A fost un acord pe care l-am avut de la inceputul formarii acestui partid, a fost un acord implicit pentru fiecare cand am intrat in USR: ca partidul accepta pluralitatea ideologica. Constat ca irosim o cantitatea mare de energie in dezbaterea dintre progresisti si conservatori. Mai rau, vad la colegi o atitudine extremista sau cel putin neacceptarea punctului de vedere al celuilalt. Pierdem foarte multa energie intr-o dezbatere in care, oricum, pe o chestiune foarte intima nu putem sa ne schimbam punctele de vedere unii celorlalti, in loc ca energia asta sa o folosim impreuna pe acele lucruri care ne unesc, pentru care am intrat in politica", a spus Nicusor Dan de la tribuna congresului USR.Ce-a de-a doua problema a partidului, identificata de Nicusor Dan si care, in opinia sa, este mai grava decat prima, se refera la "colegialitate si la increderea in noi insine"."Sunt in viata publica de zece ani si am avut momente de descumpanire. Nu atunci cand niste semecheri cereau etaje in plus si primarii le dadeau ilegal. Atunci insa cand oameni de buna-credinta ma injurau pe forumuri si eu vedeam ca ei sunt oameni de buna-credinta, dar cred niste povesti inventate despre mine, asta ma descumpanea. Am simtit, din pacate, lucrul acesta in interiorul USR, in atitudinea unor colegi fata de mine si asta m-a descumpanit. S-a creat o mitologie in interiorul USR in care unii vor democratizarea USR-ului si altii, printre care si eu, nu vor. Unii vor dezbatere si altii, printre care si eu, nu vor dezbatere (...) Sunt consternat ca sunt colegi de-ai nostri care cred mitologia asta (...) Lucrul cel mai fantasmagoric pe care l-am auzit a fost ca m-am opus ca membrii USR sa poata dialoga direct pe o platforma unica, cum este acum "Poiana lui Iocan". Sa fiu eu atat de meschin incat sa interzic oamenilor sa dialogheze direct unii cu altii in interiorul partidului? Asta, va spun sincer, m-a bulversat", a mai spus Nicusor Dan.Liderul USR a lansat critici dure la adresa "intelegerilor subterane" din partid si a atras atentia ca viitoarea conducere sa fie afectata de acest tip de intelegri."De fapt avem aici o lupta pentru putere de dragul puterii, care nu e legitima. Daca suntem la congres ar trebui sa fie o dezbatere despre cine sa conduca partidul in viitor, despre cum sa-l conduca. Avem din pacate intelegeri subterane ale unor oameni care au decis sa se voteze unii pe altii la schimb. Avem grupuri care s-au format (...) Exista riscul ca majoritatea din Biroul National sa fie data de tipul acesta de intelegeri. Si nu e in regula", a avertizat Nicusor Dan.El i-a invitat pe participantii la congres ca nu uite ce i-a unit in USR si increderea pe care oamenii le-au dat-o la vot.Serban Marinescu, unul dintre cei patru candidati la presedintia USR, a declarat sambata, la Cluj, ca USR trebuie sa isi asume sa fie partidul care sa reprezinte directia pro-europeana a Romaniei si ca trebuie sa aiba curajul sa ia decizii, deoarece lipsa deciziei ii va costa mai mult decat luarea uneia, transmite News.ro."Odata intrati in Parlament, am intrat intr-o era noua, a consecintelor si suntem fortati sa acceptam ca lipsa deciziilor este in sine o decizie. Si ca lipsa deciziilor ne poate costa mai mult poate decat o decizie. Cred ca a venit vremea deciziilor si trebuie sa avem intelepciunea sa luam decizii impreuna. Nicusor Dan avea dreptate cand spunea ca am promis si am livrat. Ce va propun eu este sa promitem mai mult si sa livram mai mult (...) Solutia este ca USR sa isi asume sa fie cu adevarat partidul care sa reprezinte directia pro-europeana a Romaniei. Pare putin, dar este foarte mult. Si pare usor, dar e foarte greu. Noi am intrat in Parlament pe un val de nemultumire fata de toata vechea clasa politica. Am promis lucruri putine si clare, am promis anti-coruptie, am promis transparenta. Am creat o bresa in sistem, dar ca sa crestem bresa asta va trebui sa evoluam", a spus Serban Marinescu in cadrul congresului USR.El a sustinut ca cele mai mari doua partide din Romania, PNL si PSD, nu au nicio legatura cu valorile europene, declarand ca "Romania are nevoie de un viitor european si USR are nevoie de un steag"."In Teleorman (unde a candidat la alegerile parlamentare - n. red.) am vazut cum e Romania si cum e PSD, am vazut o Romanie saraca si cinica, o Romanie care a fost furata timp de 27 de ani, in care nimeni nu mai crede pe nimeni. Am vazut aceasta Romanie captiva PSD-ului care inraieste cu un discurs de ura si cu izolare. Am vazut acolo ca PSD este un partid populist, este un partid nationalist, este un partid conservator si izolationist. Nu va mai fi mult pana cand PSD isi va asuma deschis si euroscepticismul", a mai spus Marinescu.Deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu, care este si candidat pentru presedintia partidului, a criticat sambata, in cadrul congresului formatiunii, lipsa de curaj a actualului leadership de a lua pozitie fata de initiativa Coalitiei pentru familie de a revizui Constitutia si, de asemenea, si-a exprimat nemultumirea fata de refuzul primirii lui Dacian Ciolos in USR, transmite News.ro."Stiti ce lipseste leadership-ului nostru de azi? Curajul sa ne asumam in fata ipocriziei numita referendum pentru familie si sa spunem: 40.000 de copii sunt abandonati in familiile pe care le numim traditionale. Ne batem femeia ca pe covoare pe uscator in satele patriei noastre. Rata divortului este in crestere. USR trebuia sa spuna NU. Nu pentru ca suntem unii progresisti si unii conservatori, ci pentru ca noi ne-am asumat sa reformam tara si nu putem sa tragem linie. Sunt tati in aceasta tara care vin acasa beti si cauta raca. Eu am cunoscut raca. Eu am intrat in USR ca voi sa nu vorbiti despre minoritati pe care trebuie sa le opresam sau sa le ignoram, ci sa protejam victimele", a declarat Emanuel Ungureanu de la tribuna congresului USR.Deputatul clujean a criticat faptul ca Dacian Ciolos nu a fost primit in USR, motiv pentru care, a explicat el, de USR s-a lipit nemeritata eticheta de partid nehotarat si un partid care se victimizeaza."Acest popor este victima unor hoti teribili, care ne-au jefuit tara. Care este raspunsul nostru pentru ei? Este o iluzie ca noi ca un partid de buzunar o sa facem ceva fara sa gasim energiile care sunt acuma in Platforma 100. Nu intr-un om, nu cred in mesianism, nu cred in Dacian Ciolos. Sunt atatia "Dacian Ciolos" pe care noi ar trebui sa-i lasam sa intre la noi in partid si sa avem aceasta capacitate si maturitate sa lasam locul, pentru ca altfel suntem ca altii (...) Vreau ca USR sa fie un partid de partea celor care sunt slabi, de partea celor care sunt neindreptatiti de stat, de partea celor care sunt opresati de o multime care, de multe ori, este manipulata si are semne foarte clare de ipocrizie. Trebuie sa educam acest popor fiind altfel", a mai spus Ungureanu.Cornelia-Florina German, candidata la presedintia USR, a declarat sambata la congresul partidului care se desfasoara la Cluj-Napoca, faptul ca, desi a intrat in cursa pentru sefia formatiunii, propune ca presedintele fondator, adica Nicusor Dan, sa ramana in continuare presedinte, dar sa se inconjoare de oamnei care pot aduce plus-valoare, precum Dacian Ciolos si ca in cadrul acestui congres nu se voteaza un om sau altul, ci se scrie istoria unei Romanii salvata de minciuna, de hotie si de coruptie, transmite News.ro."Eu nu vreau sa candidez cu presedintele, nu vreau puterea, vreau sa lucram cu totii. Propun ca presedintele fondator sa ramana presedinte, dar sa fie dublat de o cancelarie care sa fie deschisa pentru oameni ca Dacian Ciolos si alte initiative civice de care avem nevoie ca sa salvam Romania. Nu avem prea mult timp. Oameni care pot sa aduca plusvaloare. Noi nu suntem Partidul Salvati Romania, suntem Uniunea Salvati Romania. Pentru asta trebuie sa ne unim. Daca ati venit la Cluj ca sa votati un nume sau altul, nu asta facem aici. Scriem istorie acum, istoria USR si a Romaniei, o Romanie salvata de minciuna, de hotie, de coruptie", a spus Cornelia German de la tribuna congresului USR.Ea a spus ca, desi toti membrii USR il doresc pe Dacian Ciolos in partid, fostul prim-ministru nu are loc din cauza dezorganizarii formatiunii."Am vazut pareri ca platforma ar putea reprezenta un pericol pentru noi. E absurd sa credem asa ceva. Noi vrem sa salvam Romania si trebuie sa fim cu totii la un loc. Parerea mea despre putere: vrem o bucatica de putere, am castigat-o de la electoratul nostru. Suntem obligati sa o folosim si sa o multiplicam. Puterea functioneaza in mod ciudat: daca o imparti, se multiplica", a mai spus candidata la presedintia USR.Cornelia German a povestit si dezamagirea pe care a trait-o dupa intoarcerea in tara din prima calatorie pe carea facut-o in strainatate."Am avut sansa sa calatoresc foarte mult. Prima data am iesit din tara in 1996. Am vazut Marea Mediterana, Sagrada Familia, Amsterdam, Marea Nordului si am ajuns sa vad autostrazi, am ajuns sa vad cum arata benzinarii, am ajuns sa vad cum arata WC-urile din benzinarii, nu-mi imaginam ca exista. Am ajuns sa vad camere de hotel cu televizor si bai care aveau incalzire in pardoseala. Dupa trei saptamani, aveam 16 ani pe vremea aceea, imediat ce am trecut granita, cand am intrat in Romania, am inceput sa plang. Dar nu de bucurie ca m-am intors acasa, ci de tristete. Toti stalpii erau strambi, toate casele erau neingrijite si darapanate, iar drumurile dintr-o data erau pline de gropi. Cum era posibil ca la doar cateva minute situatia sa se schimbe dramatic?", a mai spus Cornelia German in discursul sau sustinut in fata congresului USR.Uniunea Salvati Romania isi alege, sambata, noua conducere centrala a partidului, dupa ce vineri si-a votat statutul in urma unor dezbateri care au durat 12 ore.Pentru cea mai inalta functie in partid candideaza actualul presedinte Nicusor Dan, cotat cu cele mai mari sanse, alaturi de alti trei membri ai formatiunii: deputatul de Cluj Emanuel Ungureanu, consilierul parlamentar Serban Marinescu si Cornelia-Florina Gherman, membra USR Sector 6.