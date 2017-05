Marko Bela despre 100 de ani de la Marea Unire: Ce ar trebui sa sarbatorim?

"Oare noi, ungurii, pe langa faptul ca am recuperat o parte, nu totul din acele drepturi si bunuri care ne-au fost luate, foarte exact, ce ar trebui sa sarbatorim? Sa sarbatorim acele promisiuni care nu s-au tinut pana in ziua de astazi de la Alba Iulia? Sau politica scolara dintre cele doua razboaie mondiale? Oare ce sa sarbatorim? Sa sarbatorim ceea ce s-a intamplat in 1959 cand s-a inchis Facultatea Bolyai si pe timpul lui Ceausescu cand limba maghiara a fost degradata ca o limba de bucatarie in dictatura comunista? Nimeni nu poate sa ne ceara sa sarbatorim acest lucru. Apoi, bineinteles, in 1989 si, repet, dupa o perioada situatia noastra s-a schimbat, insa in momentul de fata ce sa sarbatorim? Sa sarbatorim faptul ca legea care trebuie sa asigure invatamantul in limba materna la toate nivelele nu se aplica, de exemplu in cadrul Facultatii de Medicina de la Targu Mures? (...) Este foarte greu sa sarbatorim in asemenea conditii pentru noi. Pot sa spun este chiar imposibil", a declarat, de la tribuna Congresului, Marko Bela.In discursul rostit sambata, fostul lider unional s-a intrebat retoric si ce vor sarbatori romanii anul viitor."Oare in 2018 ce o sa sarbatoreasca romanii? Oare are Romania ce sarbatori in afara de faptul ca prin vointa puterilor castigatoare cu 100 de ani inainte s-a creat statul modern roman si ca este un moment important istoric indiferent de atitudinea noastra? Ce o sa sarbatoreasca majoritatea romaneasca anul viitor, impreuna cu noi sau fara noi? Multe mii de kilometri de autostrazi? Dar nu exista! Retea moderna de cale ferata? Nici asta nu exista! Sau mai multe milioane de cetateni care pleaca din fata mizeriei de acasa? Nici pentru asta nu putem sa sarbatorim! Democratia parlamentara deplina sa o sarbatorim? Poate statul de drept care este in ruine?", a spus Marko Bela.El a admis insa ca, in ultimii 20 de ani, si Uniunea Democrata Maghiara a fost la guvernare, subliniind totusi ca astazi romanii si maghiarii nu mai au aceleasi obiective."Multi o sa intelegeti ironia pe care o afisez, dar asta este o autocritica, pentru ca si noi am fost participanti la ceea ce s-a intamplat in ultimele decenii, la bine si la rau. Este bine ca am avut obiective comune cu romanii, este rau ca nu mai avem, nu prea mai avem. Intr-adevar am aderat impreuna pe o cale care ar fi putut sa ne duca la o sarbatorire in comun, pentru ca, cine stie, Romania fara noi nu ar fi devenit membra a Uniunii Europene sau ar fi devenit mai tarziu. Avem deci dreptul, suntem si fauritorii ei. Mai devreme sau mai tarziu va trebui sa ajungem la momentul sa ne bucuram impreuna de aceasta tara si ca o sarbatoare, un mesaj comun, am dubiu ca acest lucru se va intampla prea repede, dar va trebui sa incercam, poate in 2018, un parlament responsabil, un guvern responsabil, ce poate sa faca foarte multe timp de un an daca nu se lasa amagit de demagogie si daca nu se sperie de propria sa umbra atunci cand trebuie sa reabiliteze echilibrul si trebuie sa sisteze masurile antimaghiare si trebuie sa adopte in fine acel proiect de lege pentru minoritate care s-a uitat de mult timp in sertar", a punctat Marko Bela.El le-a transmis maghiarilor ca pot sarbatori totusi ca mai sunt aici si au supravietuit tuturor regimurilor politice. "Este adevarat ca totusi putem sarbatori ceva, ca dupa 100 de ani suntem tot aici, nimeni nu ne-a putut izgoni, nu ne-a putut asimila, am trecut peste fascism, am supravietuit comunismului si dupa 1989 am avut putere sa reluam totul de la zero. UDMR nu a deviat de pe calea pe care a apucat-o in 1990", a incheiat Marko Bela.Circa 800 de delegati si 200 de invitati, printre care reprezentanti ai partidelor politice din tara si din strainatate, sunt prezenti sambata la cel de-al XIII-lea congres al Uniunii Democrate Maghiare din Romania, care se desfasoara la Zalau.