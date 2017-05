Liviu Dragnea: Poate hackerii sunt niste romani buni si au zis sa traga un semnal de alarma

"Nu e in regula ca au fost aceste atacuri, dar poate asta va ajuta sa verificati cum au fost realizate acele programe si acele sisteme de protectie. Majoritatea dintre noi stim ce inseamna un firewall. Una este sa pui mai multe ziduri de protectie unul dupa altul, una este sa le pui unul langa altul, care inseamna de fapt unul. Eu zic ca este bine sa verificati, doamna, o sa va spun si institutiile unde s-a facut asa, sa verificati cine le-a realizat si cu cati bani au fost realizate aceste sisteme de protectie, care sunt degeaba. Si poate hackerii astia sunt romani buni si au zis sa traga un semnal de alarma. Dar vreau sa luati in serios asta, ca au fost multe programe informatice realizate in Romania", a spus Dragnea.Sevil Shhaideh, prezenta in conferinta de presa, a afirmat ca ministerele au intrat in alerta inca de sambata dimineata si ca situatia este in curs de monitorizare."Deja ministrul Comunicatiilor ne-a transmis la toti colegii descrierea atacului, a solicitat la fiecare dintre noi sa mobilizam departamentele de informatica, fiecare cum are organizarea, pentru a verifica daca exista vreun pericol, daca s-a distrus vreo baza de date, daca exista vreun efect al acestui atac. Deja de azi dimineata toate ministerele au convocat, la randul lor, mai departe, institutiile din subordine. Situatia este in monitorizare la nivelul intregului aparat central", a explicat Sevil Shhaideh.