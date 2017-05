Vicepremierul Ungariei: Dragi prieteni romani, va rog sa respectati litera si spiritul punctelor de la Alba Iulia

El a explicat, la Congresul UDMR care se desfasoara la Zalau, ca prin autonomie maghiarii nu au solicitat ceva ce nu exista in alta parte a Europei."Maghiarii din Transilvania niciodata nu au solicitat, nu au revendicat absolut nimic ce nu exista in alta parte si nu ar exista in alta parte a Europei. Niciodata dvs nu ati cerut nimic care sa nu fie cerut si obtinut de altcineva, de alte minoritati. Adresez aceste cuvinte si prietenilor romani: trebuie sa acceptati ca exista drepturi minoritare care sunt acceptate de statele europene, nu puteti spune ca exista drepturi minoritare care sunt acceptate in alte parti ale Europei, dar nu sunt acceptate pentru minoritarii maghiari, pentru ca, daca acceptam, acest lucru inseamna ca suntem mai prejos decat celelalte natii din Europa, dar acest lucru, evident, nu este adevarat. Noi, maghiarii, nu suntem mai prejos decat celelalte natii din Europa, suntem egali. Deci, daca au altii acces la alte drepturi si noi trebuie sa avem acces la acele drepturi. Si noua trebuie sa ni se asigure aceleasi drepturi minoritare. Daca unii au dreptul la ceva, si noi avem voie la acelasi lucru", a afirmat Semjen Zsolt.Vicepremierul Ungariei i-a invitat pe romani sa vada cum functioneaza autonomia locala in alte state, precum Spania, fiind de parere ca aceasta a adus beneficii regiunilor respective."Apropo de 100 de ani de la infiintarea statului roman, dragi prieteni romani, uitati-va in jur, intrebati romanii care lucreaza in strainatate, verificati modelele incepand din Spania, dar si alte tari, unde exista comunitati de romani si unde exista autonomie, oare autonomia aceea realizata acolo a daunat tarii respective? Oare nu stau lucrurile chiar invers? Autonomia a adus beneficii atat majoritatii, cat si minoritatii. Atat din punct de vedere economic, cat si social, regiunile unde s-a acordat autonomie - a adus beneficii, a contribuit la dezvoltarea regiunii respective. Declaratia de la Alba Iulia, dragi prieteni romani, va rog sa respectati litera si spiritul punctelor de la Alba Iulia", a sustinut Semjen Zsolt.El i-a indemnat pe maghiari sa isi trimita copiii la gradinite in limba maghiara, subliniind ca va fi acordat tot sprijinul comunitatii maghiare din Transilvania."Vreau sa va dau un exemplu: daca copiii dvs merg la gradinita cu limba de predare maghiara, cu siguranta acest lucru reprezinta o garantie pentru a sustine si a mentine sistemul de invatamant educational si toate celelalte institutii culturale de limba maghiara. Nu exista nicio limita din punct de vedere financiar. Vreau sa va indemn sa creati grupuri la gradinite, sa incepeti gradinite si ceea ce am inceput in Ucraina subcarpatica si ceea ce am inceput in sudul Slovaciei cu comunitatile maghiare de acolo, acelasi lucru va continua si aici. Este foarte important sa ai cuvantul care te mentine, limba, dar ai nevoie si de paine, nu poti numai sa supravietuiesti cu identitate culturala, cu acele cuvinte rostite in limba materna si sa ai expresia identitatii culturale. Este foarte important sa ai si locuri de munca, sa ai un venit decent, salarii decente ca sa poti sa supravietuiesti in tara in care te-ai nascut si sa te dezvolti acolo", a afirmat Semjen Zsolt.Liderul ungar a adaugat ca pentru sporirea natalitatii Guvernul de la Budapesta va acorda alocatii in valoare de circa 200 de euro fiecarei mame care are cetatenie maghiara."Vreau sa va spun inca un lucru: noi, aici, in Europa centrala si de Est, avem o problema foarte mare, dar acum vorbesc doar de tara mea, o problema uriasa, problema demografica. Insa noi credem urmatorul lucru: solutia pentru problema demografica nu este fenomenul migrationist, nu este o solutie ca sa vina altii si sa iti populeze tara, sa asiguri mana de lucru de afara, ai nevoie de o politica de sprijinire a familiilor, care sa ii creasca natalitatea, prin care poti sa iti dezvolti comunitatile. Si noi spunem ca primul pas este acordarea unei alocatii de maternitate de 64.000 de forinti, in jur de 200 de euro, fiecarei mamici, si aceasta subventie, alocatie, va fi acordata tuturor mamicilor care au cetatenie maghiara", a mai spus vicepremierul Ungariei.Circa 800 de delegati si 200 de invitati, printre care reprezentanti ai partidelor politice din tara si din strainatate, sunt prezenti sambata la cel de-al XIII-lea congres al Uniunii Democrate Maghiare din Romania, care se desfasoara la Zalau.