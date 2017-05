Dragnea, la Congresul UDMR: Va invit ca, la 100 de ani de la crearea statului roman modern, sa lucram impreuna pentru proiectul urmatorilor 100 de ani

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a adresat UDMR invitatia ca, la 100 de ani de la crearea statului roman modern, cele doua formatiuni politice sa lucreze impreuna pentru proiectul urmatorilor 100 de ani, transmite Agerpres.





"Apreciez ca UDMR, alaturi de partidele democratice din Romania, poate participa la constructia unui proiect nou, pentru Romania, pentru urmatoarea suta de ani. La anul vom sarbatori impreuna Centenarul. Dincolo de ranile istoriei sau de abuzurile unor regimuri profund nedemocratice, avem o istorie comuna, mai ales aici, in Transilvania, care a insemnat convietuire pasnica, prietenie si solidaritate intre oameni, daca ne uitam la nivel comunitatilor. Chiar daca politica invrajbeste, si invrajbeste, mai ales in campaniile electorale, va invit sa fim rationali si pragmatici si sa discutam aici problemele noastre, aici in tara, pe care sa le rezolvam impreuna", a spus liderul PSD.

"Daca vom accepta strategiile de dezbinare, unele construite chiar in interiorul tarii, avem sanse sa pierdem unele lucruri pe care le-am cladit impreuna, si cu greu, si cred ca cel mai important lucru pe care trebuie sa nu il pierdem este increderea intre maghiari si romani. Va invit ca, la 100 de ani de la crearea statului roman modern, sa lucram impreuna pentru proiectul urmatorilor 100 de ani", a declarat Dragnea, sambata, la Congresul UDMR de la Zalau.





Acesta a adaugat ca din 1990 s-a produs un salt urias in acordarea de drepturi egale pentru minoritati, procesul este in curs si multe lucruri se vor rezolva in viitorul nu foarte indepartat.