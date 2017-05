Serban Nicolae: Nu voi parasi PSD si nu critic conducerea partidului; sanctiunea - "nedreapta"

El a adaugat ca nu a afirmat niciodata ca a fost vorba 'de o executie' in ceea ce il priveste, ci doar ca nu se considera vinovat."Am vazut o serie de preocupari legate de lucruri pe care nu le-am spus niciodata sau pe care nu le-am facut niciodata, dupa decizia Comitetului Executiv de miercuri in ceea ce ma priveste. Mai precis, nu am spus niciodata ca a fost o executie, nu l-am criticat pe Liviu Dragnea si cu atat mai putin nu am criticat PSD. De altfel, nici nu pot sa critic vreodata partidul, pentru ca asta ar fi o ineptie. Eu am spus ca nu ma consider vinovat si ca nu trebuia sa fiu sanctionat. Pentru mine este o sanctiune, dar faptul ca este una nedreapta nu-mi produce vreo suparare pe partid sau pe organele sale de conducere. Ii asigur pe toti ca nici nu am sa ma schimb si nici n-am sa parasesc partidul al carui membru fondator sunt si ca, in general, sunt pregatit sa fac fata oricarei provocari din viata politica", a afirmat senatorul social-democrat.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, vineri, ca nu se asteapta la o plecare a senatorului Serban Nicolae din partid, in ciuda pozitiei pe care acesta a avut-o dupa inlocuirea de la conducerea Comisiei juridice si a grupului parlamentar social-democrat."Serban Nicolae nu cred ca va parasi partidul, sper. (...) Au mai fost si altii, e un partid mare, altfel ne-am plictisi. Dar nu numai el, sunt multi care critica si ataca PSD-ul, e un partid care deranjeaza. Dar nu e o problema, mergem inainte (...) si cu aceste critici", a declarat Dragnea.