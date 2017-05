PNL a atacat la Curtea Constitutionala Legea Centenarului Marii Uniri

"Forma initiala a propunerii legislative, propusa de parlamentarii PNL, a suferit modificari substantiale aduse in a doua camera sesizata de majoritatea parlamentara, incalcand principiul bicameralismului statuat in jurisprudenta Curtii Constitutionale. Astfel, norme care schimba sensul initiativei legislative nu au fost supuse deciziei primei camere sesizate in acest caz, respectiv a Senatului. In acelasi timp, nu sunt specificate in mod concret sursele de finantare si alocarile bugetare necesare acoperirii activitatilor desfasurate cu ocazia Centenarului."In plus, majoritatea parlamentara a impus solutii legislative care incalca reglementari constitutionale care privesc atributul Presedintelui Romaniei de a conferi decoratii si titluri de onoare in numele statului roman" se arata in comunicatul transmis de PNL.Prin forma legii adoptata in Camera Deputatilor este eludata institutia Presedintelui Romaniei din acest mecanism constitutional, fiind instituite in paralel alte tipuri de medalii si distinctii prilejuite de aniversarea Marii Uniri, spre a fi acordate prin hotarare a Parlamentului ori prin hotarare a Guvernului, precizeaza comunicatul PNL.Proiectul de lege privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului (1916-1918) si Centenarul Marii Uniri a fost adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 204 voturi ¬pentru¬ si 33 de abtineri.De altfel, deputatul PNL Florin Roman a intrat, de marti, in greva japoneza, urmand sa poarte o banderola alba pe brat si un mic steag tricolor in piept in semn de protest fata de faptul ca majoritatea parlamentara a respins in bloc, in comisiile pentru administratie si cultura, toate amendamentele sale la proiectul privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918", potrivit News.ro.Parlamentarul a amenintat ca in toamna va intra in greva foamei daca Guvernul nu va aloca bani pentru proiectele pregatite de municipalitatea din Alba Iulia pentru anul 2018, cand este sarbatorit Centenarul.