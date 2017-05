SURSE Cursa pentru Statele Unite. Klaus Iohannis vrea o intalnire in iunie cu presedintele Trump/ Liviu Dragnea spera sa intre pe usile deschise de lobbyisti la Departamentul de Stat

a anuntat, joi, ca American Jewish Committee (AJC) intenționează să-i înmâneze președintelui Klaus Iohannis o medalie, cu ocazia Forumului Global pe care îl va organiza la Washington, între 4-6 iunie, mentionand ca vizita ar putea fi o ocazie pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump.Potrivit informatiilor obtinute de HotNews.ro, si Liviu Dragnea isi face un lobby puternic pentru o noua vizita in Statele Unite, unde spera sa fie primit la Departamentul de Stat. Un grup de lobby-isti americani, aceiasi care i-au aranjat in ianuarie participarea lui Dragnea la ceremonia de investire a presedintelui Trump, s-ar fi aflat de curand in Romania la invitatia lui Dragnea.Semnificativ este faptul ca plenul Parlamentului a aprobat, marți, componența grupului "Pro-America", care va fi condus de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Din acest grup fac parte, printre alții, fostul ministru al justiției Florin Iordache, fostul ministru de externe, Titus Corlatean, Iulian Iancu dar si parlamentari de la PNL, USR, ALDE si PMP.