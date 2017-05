Cum s-a produs eliminarea plafonului pentru indemnizatiile de crestere a copilului: PSD si PNL au votat la unison propunerea in an electoral, desi guvernul Ciolos s-a opus

Astfel, in sedinta comisiei de munca din 8 martie , s-a propus ca acest plafon sa fie eliminat. Amendamentul - asa cum arata si raportul adoptat atunci - a apartinut tuturor membrilor comisiei, insa cel mai puternic a fost sustinut la acea vreme de Cristina Pocora de la PNL si de Rovana Plumb de la PSD, fost ministru al Muncii in guvernul lui Victor Ponta.Votul dat in comisie a avut loc desi ministrul Muncii de atunci din cabinetul lui Dacian Ciolos, Ana Costea, s-a impotrivit ideii. Costea a sustinut atunci ca este nevoie de acest plafon pentru a se evita tentative de frauda - tocmai cele la care se refera acum ministrul Lia Olguta Vasilescu - si pentru a nu exista discriminari.Atunci, Costea a propus sa se mentina limita maxima de 3400 lei corelativ cu extinderea perioadei de acordare a stimulentului de insertie de un an. "Estimam o crestere de aprox 4000 de beneficiari si un efort suplimentare pe 12 luni de aprox 180 milioane lei" a spus Costea referitor la aceasta propunere.De celalalta parte, deputatul PSD Rovana Plumb a spus in cadrul comisiei ca "nu putem tine cont de efortul bugetar daca vorbim de copii. Nu vreau sa mai discutam despre un efort bugetar cand vorbim de copii".Dupa adoptarea raportului, pe 30 martie, modificarile au fost adoptate in unanimitate de catre deputati Premierul Ciolos a reactionat, afirmand ca nu vor fi bani pentru aceste indemnizatii "daca nu ne spune Parlamentul de unde sa taiem".Aceasta prevedere este in vigoare de la 1 iulie 2016.Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a declarat joi ca urmeaza sa propuna o varianta de plafonare a indemnizatiilor pe care le primesc mamele pentru copiii nou-nascuti, "undeva intre 5.000 si 10.000 lei".Lia Olguta Vasilescu a argumentat ca in mai multe tari din Uniunea Europeana nu se platesc deloc aceste indemnizatii, cum este cazul Marii Britanii, Olandei, Luxemburgului sau Greciei.In alte tari, media este de 500 de euro iar cel mai mare ajutor de acest tip se acorda conditionat in Germania si este in valoare de 1.800 euro, a spus ea."Romania este in situatia in care se platesc 35.000 euro pe luna pentru o singura persoana", dupa ce anul trecut a fost eliminat planul de 3.400 de lei, a continuat ministrul Muncii, care a aratat ca in primele luni ale anului s-a platit "cat pentru intreg anul trecut".Aceasta a acuzat "o practica" prin care "se platesc salarii mai mari de catre angajatori in ultimele luni de sarcina" sau "se fac vanzari de imobile si automat indemnizatia e mai mare".