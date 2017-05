Proiect de lege: USR propune "eliminarea birocratiei inutile" pentru infiintarea firmelor prin eliminarea documentelor legate de inregistrarea sediului social

De asemenea, proiectul prevede eliminarea limitarii pentru o persoana fizica sau juridica sa fie actionar unic intr-o singura firma si eliminarea limitarii ca intr-o camera sa aiba sediu social maxim o singura firma."In prezent, se folosesc diverse tertipuri pentru a ocoli limitarile din lege. De exemplu, pentru a ocoli limitarea ca o persoana sa nu detina ca actionar unic mai mult de o firma, oamenii isi fac o prima firma, dupa care o co-detin pe a doua impreuna cu acea firma sau aduc o persoana in firma care sa detina o singura actiune. De aceea, exista multe firme cu actionariat 99,99% X si 0,01% o alta firma sau o alta persoana. Deci daca cineva vrea sa-si faca o firma pentru motive dubioase ¬ logica initiala a limitarilor - poate in continuare sa o faca si de altfel o si face. In schimb, pentru intreprinzatorii romani de buna credinta aceste limitari au costuri si reprezinta sarcini in plus care ii deturneaza de la activitatea lor productiva", a explicat deputatul USR Claudiu Nasui, unul dintre initiatorii proiectului de lege, citat intr-un comunicat de presa."Proiectul nostru nu are impact bugetar negativ, dimpotriva va avea probabil un impact pozitiv. Beneficiarii lui vor fi romanii care nu sunt inca antreprenori, dar poate intr-o zi sa-si doreasca si o sa incerce sa isi infiinteze o firma, iar daca vor reusi, vor contribui la cladirea prosperitatii in Romania", a declarat si deputatul USRCristina Pruna.USR considera ca este nevoie de o debirocratizare a activitatii antreprenoriale in Romania, iar acest proiect de lege raspunde acestei nevoi stringente pe care toti antreprenorii o evoca relativ la infiintarea de noi societati comerciale. Parlamentarii USR vor continua sa lucreze la proiecte de lege in spiritul inlaturarii birocratiei si sustinerii activitatii antreprenoriale, se mai precizeaza in comunicat.

Proiectul a fost depus la inceputul lunii la Senat , prima camera sesizata. Printre semnatarii proietului se numara si cativa parlamentari PSD, doi parlamentari ALDE si doi parlamentari PNL.