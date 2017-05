Comisia de ancheta parlamentara privind alegerile din 2009, unde verde in Parlament. Traian Basescu: "Daca il puneti pe Geoana presedinte, am dreptul sa mai candidez o data si va fi vai de voi"

Cateva dintre obiectivele de ancheta:



Verificarea dispozitiilor legale cu privire la organizarea si desfasurarea alegerilor prezidentiale din anul 2009;

Implicarea unor institutii si persoane in "decizii politice ce exced atributiile stabilite prin lege pentru aceste institutii, in cadrul procesului electoral" - amendament propus de deputatul ALDE Steluta Cataniciu;

Verificarea posibilei existente a unor mecanisme paralele de influentare si/sau de viciere a rezultatului votului, precum si determinarea institutiilor si/sau persoanelor care au contribuit la realizarea acestora;

Determinarea practica a capacitatii de procesare in timp real a solicitantilor care au votat in unele sectii de vot in special din afara granitelor;

Verificarea modului in care au fost stabiliti presedintii si loctiitorii acestora pentru sectiile de vot din strainatate

"Nu il faceti pe Geoana presedinte, l-ati pune intr-o situatie stanjenitoare pe domnul Iohannis care ar trebiu sa plece la Sibiu pana isi face asta mandatul", a spus Basescu.El a revenit apoi la microfon si a adaugat: "Sa stiti ca daca il puneti pe Geoana presedinte, am dreptul sa mai candidez o data si va fi vai de voi. Si va rog sa nu o mai amenintati pe dna Raluca Turcan ca nu il mai puneti pe (Eugen) Nicolaescu la BNR daca nu voteaza (comisia - .r.) ca nu e frumos sa faceti santaj in parlament."PNL si USR au criticat acest demers si au anuntat ca voteaza impotriva.Deputatul USR Stelian Ion a declarat ca acesta "contravine flagrant principiul separatiei puterilor in stat", precizand ca unele dintre obiectivele comisei "sunt de-a dreptul elucubrante".Au fost 241 voturi "pentru" si 86 "impotriva".Comisia de ancheta este formata din 15 membri titulari si poate face si expertize.Raportul prevede ca nu constituie obiect al Comisiei parlamentare de ancheta infractiunile investigate de Parchet.Se prevede de asemenea ca cei care refuza sa vina la audierile comisiei de ancheta risca urmarirea penala:"In vederea audierii, Comisia de ancheta parlamentara poate cita orice persoana care lucreaza in cadrul Guvernului sau in cadrul celorlalte organe ale administratiei publice si care poate avea cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in cauza care formeaza obiectul activitatii comisiei. Persoanele citate sunt obligate sa se prezinte in fata Comisiei de ancheta parlamentara.(2) In cazul refuzului nemotivat de a raspunde solicitarilor comisiei, aceasta poate propune sesizarea conducatorului autoritatii sau institutiei unde desfasoara activitatea persoana citata, in vederea aplicarii in mod corespunzator a prevederilor regulamentelor de organizare si functionare a institutiei respective sau poate propune sesizarea organelor de urmarire penala pentru infractiunea prevazuta de articolul 267 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal.(3) Comisia parlamentara poate invita orice alta persoana care poate avea cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in cauza care formeaza obiectul activitatii comisiei si care accepta sa fie audiata. Persoana invitata poate raspunde si in scris comisiei de ancheta parlamentara, furnizand informatiile solicitate sau poate transmite prin posta documente sau celelalte mijloace de proba pe care le detine si care sunt utile comisiei de ancheta.(4) Refuzul persoanelor invitate la comisia de ancheta de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloace de proba detinute utile activitatii comisiei, poate fi considerat ca obstructionare sau impiedicare a aflarii adevarului si poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmarire penala.(5) Dispozitiile procesual civile cu privire la citarea, invitarea, prezentarea si ascultarea martorilor, precum si cele privitoare la prezentarea inscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplica in mod corespunzator."Componenta comisiei:Mihai Fifor - preşedinte (PSD), Adrian Ţuţuianu (PSD), Dorel Căprar (PSD), Adrian Pleşoianu (PSD), Oana Florea (PSD), Eugen Nicolicea (PSD), Steluţa Cătăniciu (ALDE), Cezar Preda (PNL), Vasile Varga (PNL), Daniel Fenechiu (PNL), Mihai Goţiu (USR), Eduard Dircă (USR), Robert Turcescu (PMP) şi Antal Istvan (UDMR).Raportul prevede ca nu constituie obiect al Comisiei parlamentare de ancheta infractiunile investigate de Parchet."In cursul zilei de astazi, 24 aprilie 2017, la Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informatiilor facute publice de catre jurnalistul Dan Andronic si conform carora exista suspiciuni ca in procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autoritati publice si/sau persoane, altele decat cele prevazute de lege", informeaza un comunicat difuzat de PICCJ.Potrivit sursei citate, "in cauza se efectueza cercetari in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu si de falsificare a documentelor si evidentelor electorale".Parchetul General mai precizeaza ca va informa opinia publica pe masura derularii cercetarilor.